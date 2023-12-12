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أبل تلعب القط والفأر بسبب ثغرة «آي ماسيدج»

12/12/2023 8:01:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت شركة «بيبر» لعبة القط والفأر بينها وبين شركة أبل، فبعد ساعات من غلق أبل لتطبيق الشركة على أجهزة أندرويد، والذي مكن المستخدمين من إرسال واستقبال رسائل «آي ماسيدج»، من خلال أجهزتهم بنظام أندرويد، لجأت الشركة إلى حيلة جديدة لتفعيل البرنامج مجدداً.

وجعلت الشركة التطبيق قاصر على مفعلي خدمة آي ماسيدج السابقين على أبل، والذين يستطيعون من خلال حسابهم المسجل إرسال واستقبال رسائل آي ماسيدج دون أن تظهر للطرف الآخر كونها مرسلة من جهاز أندرويد وليست من آيفون.

وأضافت الشركة الخاصية بضرورة تفعيل حساب أبل أولاً قبل استخدام التطبيق، بعدما كان التطبيق ينفذ لخوادم أبل تلقائيا، ويفعل حساب للمستخدمين بشكل تلقائي، وهو الأمر الذي أغضب أبل باعتبار أن ذلك اختراق أمني لخوادمها، وفي الوقت نفسه إخراج للمستخدمين من سحابة آيفون وابل في العموم، والتي تعمل عليها خاصة آي ماسيدج بشكل حصري.

وأعلنت الشركة المطورة لـ«Beeper Mini» أن التطبيق سيكون مجانياً، وذلك نكاية في أبل، بعدما كانت قد أعلنت سابقاً أن التطبيق سيكلف دولارين شهرياً للاشتراك، إلا أن إغلاق أبل لمنفذها تسبب في أزمة للشركة، الأمر الذي جعلها تتراجع عن فرض رسوم اشتراك شهرية على المستخدمين.

ومازال الأمر عالقاً بين الشركتين، حيث ينتظر المستخدمين رد فعل أبل على الطريقة الجديدة، وفي الوقت نفسه تبحث أبل عن حل لإغلاق الثغرة التي ينفذ منها التطبيق.


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