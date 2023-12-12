شراكة لتطوير «كازا كانال» في دبي بـ 3.1 مليارات درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبرمت «إيه إتش إس العقارية»، الشركة المتخصصة في تطوير العقارات في دبي، شراكة استراتيجية مع «فندي كازا» (FENDI CASA) لتطوير مشروعها الجديد «كازا كانال» في دبي، الذي تبلغ القيمة الإجمالية لتطويره 850 مليون دولار (3.12 مليارات درهم). ويتميز المشروع بموقعه الحيوي على قناة دبي المائية.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور عباس سجواني، المؤسس والمدير التنفيذي لـ«إيه إتش إس العقارية»، وألبيرتو دا باسانو، المدير التنفيذي لـ«فندي كازا»، بالإضافة لكبار الموظفين من كلا الطرفين.
وقال عباس سجواني: «مشروع كازا كانال يتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، عبر تقديم مفهوم جديد لأسلوب حياة الرفاهية. إن تعاوننا مع فندي كازا في هذا المشروع، يقدم مستوى آخر من التفاصيل المعاصرة».
وشارك ألبيرتو دا باسانو رؤيته حول هذا المشروع قائلاً: «إن هذه الشراكة هي علامة فارقة وقيّمة لـ«فندي كازا»، التي تُثري التصاميم الداخلية بلمسات جمالية مذهلة، والتي تستمر باكتساب أهميتها من خلال مشاركتها في تطوير المشاريع الفريدة حول العالم».
وسيقدم المشروع وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 4,500 قدم مربعة إلى 30,000 قدم مربعة. كما سيتضمن مجموعة من منازل البوتيك الحصرية، بالإضافة إلى منازل بينتهاوس من أربع غرف، وفلل عُلوية مكونة من خمس وست غرف، إضافة إلى ثلاثة قصور علوية.
وسيحظى السكان بمرافق خاصة في الوحدات الحصرية، تتضمن صالة سيجار، وتجارب تناول الأطعمة الراقية والمميزة ومنطقة سبا ومرافق للترفيه (يوغا، حمام تركي، وغرف العناية الشخصية) إضافة إلى غرفة عرض سينمائية، وخدمات استقبال فاخرة على مدار 24 ساعة، كما يوجد خدمة السائق.
الجدير بالذكر أن تصميم الديكور الداخلي لمشروع «كازا كانال» قد تم من قبل الشركة العالمية هيرش بيدنر أسوشيتس، في حين تم تنفيذ التصميم المعماري من قبل شون كيلا، المهندس المعماري العالمي الذي يقف خلف تصميم «متحف المستقبل»، الأيقونة المعمارية الجديدة في دبي.
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