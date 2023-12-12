شراكة لتطوير «كازا كانال» في دبي بـ 3.1 مليارات درهم

أبرمت «إيه إتش إس العقارية»، الشركة المتخصصة في تطوير العقارات في دبي، شراكة استراتيجية مع «فندي كازا» (FENDI CASA) لتطوير مشروعها الجديد «كازا كانال» في دبي، الذي تبلغ القيمة الإجمالية لتطويره 850 مليون دولار (3.12 مليارات درهم). ويتميز المشروع بموقعه الحيوي على قناة دبي المائية.



وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور عباس سجواني، المؤسس والمدير التنفيذي لـ«إيه إتش إس العقارية»، وألبيرتو دا باسانو، المدير التنفيذي لـ«فندي كازا»، بالإضافة لكبار الموظفين من كلا الطرفين.



وقال عباس سجواني: «مشروع كازا كانال يتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، عبر تقديم مفهوم جديد لأسلوب حياة الرفاهية. إن تعاوننا مع فندي كازا في هذا المشروع، يقدم مستوى آخر من التفاصيل المعاصرة».



وشارك ألبيرتو دا باسانو رؤيته حول هذا المشروع قائلاً: «إن هذه الشراكة هي علامة فارقة وقيّمة لـ«فندي كازا»، التي تُثري التصاميم الداخلية بلمسات جمالية مذهلة، والتي تستمر باكتساب أهميتها من خلال مشاركتها في تطوير المشاريع الفريدة حول العالم».



وسيقدم المشروع وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 4,500 قدم مربعة إلى 30,000 قدم مربعة. كما سيتضمن مجموعة من منازل البوتيك الحصرية، بالإضافة إلى منازل بينتهاوس من أربع غرف، وفلل عُلوية مكونة من خمس وست غرف، إضافة إلى ثلاثة قصور علوية.



وسيحظى السكان بمرافق خاصة في الوحدات الحصرية، تتضمن صالة سيجار، وتجارب تناول الأطعمة الراقية والمميزة ومنطقة سبا ومرافق للترفيه (يوغا، حمام تركي، وغرف العناية الشخصية) إضافة إلى غرفة عرض سينمائية، وخدمات استقبال فاخرة على مدار 24 ساعة، كما يوجد خدمة السائق.



الجدير بالذكر أن تصميم الديكور الداخلي لمشروع «كازا كانال» قد تم من قبل الشركة العالمية هيرش بيدنر أسوشيتس، في حين تم تنفيذ التصميم المعماري من قبل شون كيلا، المهندس المعماري العالمي الذي يقف خلف تصميم «متحف المستقبل»، الأيقونة المعمارية الجديدة في دبي.