موظفو الشركات في باريس يطالبون بزيادة الأجور مقابل العودة للعمل من المكاتب

أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية العاملين في الشركات، التي لها مقار في العاصمة الفرنسية باريس يعتزمون إما ترك وظائفهم وإما المطالبة بزيادة الأجور إذا طالبتهم الإدارة بالعودة للعمل من المكاتب بشكل دائم، بعد سنوات من العمل من المنزل، منذ جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته خدمة «بلومبرج إنتليجانس» فإن 28% فقط من العاملين سيختارون البقاء في وظائفهم، في ظل مستويات الأجور الحالية إذا طلب منهم العودة للعمل من المكاتب 5 أيام أسبوعياً.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن المسح أجري خلال يومي 15 و16 نوفمبر الماضي، وشمل 250 موظفاً في شركات لها مكاتب بباريس، وقال 34% من الموظفين إنهم سيبحثون عن وظيفة جديدة بدلاً من البقاء في الوظائف الحالية إذا فقدوا الحق في العمل من المنزل، وقال حوالي 25% من الموظفين إنهم سيظلون في أعمالهم مع تطبيق نظام العمل من المكتب إذا زادت أجورهم بنسبة 20%.

كما أظهرت نتائج المسح أن أصحاب العمل في باريس قد يضطرون للسماح باستمرار العمل من المنزل، للاحتفاظ بموظفيهم أو زيادة الأجور، لتعويضهم عن فقدان مرونة نظام العمل من المنزل.

وبحسب المسح قال 12% من الموظفين إنهم يعتبرون مرونة نظام العمل من المنزل مهمة للغاية، لدرجة أنهم قد يتركون العمل أو يقبلون بخفض الأجر مقابل الاحتفاظ بهذا النظام.