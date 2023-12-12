بنك أمريكي كبيرة متهم بالتمييز في تخفيضات القروض للعملاء

تسببت شبهة «معاملات تمييزية» فيما يعرف باسم «تخفيضات القروض»، في وقوع بنك «ويلز فارجو» تحت طائلة التحقيقات.

ويتم استخدام التخفيضات، المعروفة باسم استثناءات التسعير، من قبل موظفي الرهن العقاري للمساعدة في تأمين الصفقات في الأسواق التنافسية، حيث يمكن للمصرفيين في البنك، على سبيل المثال، أن يطلبوا استثناءات تسعيرية تؤدي عادة إلى خفض معدل الفائدة السنوية للعميل بما يتراوح بين 25 إلى 75 نقطة أساس، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وقد أثارت هذه الممارسة، المستخدمة منذ عقود في صناعة القروض العقارية، اهتمام المنظمين في السنوات الأخيرة بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين الإقراض العادل الأمريكية، حيث وجد مكتب الحماية المالية للمستهلك أن المقترضين من السود والإناث حصلوا على استثناءات تسعير أقل من العملاء الآخرين.

وتلقى البنك إشعاراً رسمياً من مكتب حماية المستهلك بشأن «مشاكل تتعلق بخصوماته»، حسبما قال أشخاص مطلعون على الوضع. وليس من الواضح ما إذا كان المنظمون قد اتهموا البنك بالتمييز أو الرقابة غير الدقيقة.

وقالت المصادر إن التحقيق الداخلي الذي أجراه البنك بشأن هذه المسألة امتد حتى أواخر هذا العام.

وتعرض ويلز فارجو، الذي كان حتى وقت قريب أكبر اللاعبين في مجال الرهن العقاري في الولايات المتحدة، مراراً لغضب المنظمين بسبب الأخطاء التي تتعلق بقروض الإسكان. وفي عام 2012، دفع البنك أكثر من 184 مليون دولار لتسوية المطالبات الفيدرالية بأنه فرض رسوماً أعلى على الأقليات، ووضعها بشكل غير عادل في قروض الرهن العقاري. كما تم تغريمه 250 مليون دولار في عام 2021 لفشله في معالجة المشاكل في أعمال الرهن العقاري الخاصة به، ودفع مؤخراً 3.7 مليارات دولار مقابل انتهاكات المستهلكين على المنتجات؛ بما في ذلك قروض المنازل.

والإجراءات التي اتخذها المنظمون وراء الكواليس في ويلز فارجو، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، حدثت في الأشهر التي سبقت إعلان البنك عن كبح جماح أعمال الرهن العقاري الخاصة به. وكان أحد أسباب هذه الخطوة هو التدقيق المتزايد على المقرضين منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقالت متحدثة باسم البنك في بيان: «مثل كثيرين في الصناعة، نأخذ في الاعتبار عروض الأسعار المنافسة عند العمل مع عملائنا للحصول على قرض عقاري.. وكجزء من تركيزنا المتجدد على دعم المجتمعات المحرومة من خلال برنامجنا الائتماني للأغراض الخاصة، أنفقنا أكثر من 100 مليون دولار خلال العام الماضي لمساعدة المزيد من عائلات الأقليات على تحقيق ملكية المنازل والحفاظ عليها، بما في ذلك تقديم خصومات كبيرة على معدلات الرهن العقاري».

وفي وقت لاحق يوم الاثنين، أصدر البنك بياناً إضافياً، وجاء فيه: «على الرغم من أننا لا نستطيع التعليق على أي مسائل تنظيمية، إلا أننا لا نميز على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو أي أساس محمي آخر».