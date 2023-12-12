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محمد بن راشد يعلن فوز محمد العريان بجائزة نوابغ العرب للاقتصاد

12/12/2023 8:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، بمناسبة فوزه عن فئة الاقتصاد في جائزة نوابغ العرب.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «نوابغ العرب، هي جائزة كل العرب للاحتفاء بالعقول العربية.. والإنجازات العربية.. والاحتفاء بالمبدعين من أبناء هذه المنطقة من أصحاب المساهمات الاستثنائية».

وأضاف سموه: «نبارك للفائز عن فئة الاقتصاد في جائزة نوابغ العرب.. الدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وذلك تقديراً لمساهماته ومؤلفاته وكتبه التي ساهمت وتساهم في فهم متغيرات الاقتصاد وتوجهاته واستشراف مستقبله، والتي يعتمد عليها اليوم الكثير من صناع القرار في العالم.

وقال سموه: «نبارك للدكتور محمد العريان ونفخر بكونه أحد المبدعين والمتميزين العرب على المستوى العالمي».

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