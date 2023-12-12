جنيف: المالكي يدعو لحماية العمال الفلسطينيين من بطش الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) الرياض/PNN- دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إلى توفير الحماية للعمال الفلسطينيين الذين يتعرضون للتنكيل والمعاناة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب المالكي خلال لقائه مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، في جنيف، على هامش جلسة مجلس حقوق الانسان، لمناسبة مرور 75 عاما على صدور اعلان الأمم المتحدة لحقوق الانسان، بضرورة تدخل المنظمة، من أجل دعم قطاع العمل والعمال، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وقال: إن العمال يواجهون إجراءات غير قانونية وتعسفية من قبل الاحتلال، ويتعرضون للإعدام الميداني، والاعتقال، والإهانة، في ظل غياب الحماية والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

وتطرق إلى اجتماعات الفريق الوزاري الإسلامي العربي المنبثق عن القمة العربية الاسلامية، والجولة المشتركة في عواصم الدول من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات، ومنع التهجير القسري، وحماية شعبنا.

من ناحيته، أكد هونغبو أن المنظمة ستدخل من أجل حماية حقوق العمال في المناطق التي تقع ضمن اختصاصها.

وشدد على استمرار المنظمة في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة قطاع العمال، لافتا إلى أنه سيتم بذل كافة الجهود في هذا الصدد.