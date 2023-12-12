جنيف: المالكي يدعو لحماية العمال الفلسطينيين من بطش الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
الرياض/PNN- دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إلى توفير الحماية للعمال الفلسطينيين الذين يتعرضون للتنكيل والمعاناة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب المالكي خلال لقائه مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، في جنيف، على هامش جلسة مجلس حقوق الانسان، لمناسبة مرور 75 عاما على صدور اعلان الأمم المتحدة لحقوق الانسان، بضرورة تدخل المنظمة، من أجل دعم قطاع العمل والعمال، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا.
وقال: إن العمال يواجهون إجراءات غير قانونية وتعسفية من قبل الاحتلال، ويتعرضون للإعدام الميداني، والاعتقال، والإهانة، في ظل غياب الحماية والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين.
وتطرق إلى اجتماعات الفريق الوزاري الإسلامي العربي المنبثق عن القمة العربية الاسلامية، والجولة المشتركة في عواصم الدول من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات، ومنع التهجير القسري، وحماية شعبنا.
من ناحيته، أكد هونغبو أن المنظمة ستدخل من أجل حماية حقوق العمال في المناطق التي تقع ضمن اختصاصها.
وشدد على استمرار المنظمة في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة قطاع العمال، لافتا إلى أنه سيتم بذل كافة الجهود في هذا الصدد.
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