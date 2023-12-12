الاحتلال يعتقل شابة من جنين عند حاجز عسكري شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابة من بلدة كفر راعي
جنوب جنين، عند حاجز عسكري نصبته عند مدخل دير شرف شرق نابلس .
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشابة إخلاص صالح صوالحة ( 26 عاما) عند الحاجز العسكري، بعد تفتيش المركبة التي كانت تقلها.
ولفتت المصادر، إلى أن صوالحة متزوجة من معتقل من بلدة بيت سيرا غرب رام الله.
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