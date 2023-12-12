الاحتلال يعتقل شابة من جنين عند حاجز عسكري شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابة من بلدة كفر راعيجنوب جنين، عند حاجز عسكري نصبته عند مدخل دير شرف شرق نابلس .

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشابة إخلاص صالح صوالحة ( 26 عاما) عند الحاجز العسكري، بعد تفتيش المركبة التي كانت تقلها.

ولفتت المصادر، إلى أن صوالحة متزوجة من معتقل من بلدة بيت سيرا غرب رام الله.