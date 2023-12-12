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الاحتلال يصيب طفلا وشابا في دير أبو مشعل ويقتحم عدة قرى برام الله

12/12/2023 7:23:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طفل، وشاب، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفلا (14 عاما)، وشابا (36 عاما) أصيبا بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، ونقلا إلى المستشفى، لتلقى العلاج.
ولفتت إلى الاحتلال اقتحم أيضا قريتي دير نظام، وعابود، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت المواطن الفلسطيني وسيم سنيبر، بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، و21 مواطنا آخرين، بينهم امرأة.




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