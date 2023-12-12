الاحتلال يصيب طفلا وشابا في دير أبو مشعل ويقتحم عدة قرى برام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طفل، وشاب، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفلا (14 عاما)، وشابا (36 عاما) أصيبا بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، ونقلا إلى المستشفى، لتلقى العلاج.
ولفتت إلى الاحتلال اقتحم أيضا قريتي دير نظام، وعابود، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت المواطن الفلسطيني وسيم سنيبر، بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، و21 مواطنا آخرين، بينهم امرأة.
MENAFN12122023000208011052ID1107580185
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.