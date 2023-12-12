جمعية الشحن النرويجية: الهجوم على ستريندا تطور خطير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت جمعية الشحن النرويجية إن الهجوم على الناقلة "ستريندا" تطور خطير وغير مقبول للوضع الأمني للشحن المدني بالبحر الأحمر.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع استهداف سفينة نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري.
وقال سريع إن القوات البحرية نفذت العملية العسكرية ضد سفينة "ستراندا" النرويجية بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات.
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