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جمعية الشحن النرويجية: الهجوم على ستريندا تطور خطير

12/12/2023 7:23:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت جمعية الشحن النرويجية إن الهجوم على الناقلة "ستريندا" تطور خطير وغير مقبول للوضع الأمني للشحن المدني بالبحر الأحمر.


وفي وقت سابق، أكد المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع استهداف سفينة نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري.


وقال سريع إن القوات البحرية نفذت العملية العسكرية ضد سفينة "ستراندا" النرويجية بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات.

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