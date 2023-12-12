الأطعمة 'المقرمشة' تساعد على خفض الوزن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير دراسة جديدة إلى أن الأطعمة المقرمشة قد تخفض السعرات الحرارية ما يساعد على التخلص من الوزن.وقالت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إن الباحثين أعطواً 50 شخصاً بطريقة عشوائية وجبات غداء مختلفة طيلة فترة الدراسة، اعتبرت اثنتان منها على درجة عالية من المعالجة، واثنتان على حدٍ أدنى من المعالجة، حيث تحتوي وجبة واحدة في كل فئة على أطعمة مقرمشة أكثر من الأخرى.



وتناول المشاركون الذين حصلوا على الوجبة القاسية قليلة المعالجة، في المتوسط 483 سعرة حرارية، والمجموعة التي حصلت على الوجبة الناعمة فائقة المعالجة، في المتوسط 790 سعرة حرارية.



وعند فحص النتائج، كشف الفريق من جامعة فاغينينغن في هولندا صلة لا يمكن إنكارها بين انخفاض استهلاك الغذاء، بنسبة 20% تقريباً، والمواد الغذائية التي تتطلب المزيد من المضغ.



ووفقا للباحثين، تدعم نتائج الدراسة فكرة أن تناول الأطعمة المقرمشة يستهلك طاقة ووقتاً أطول ما يؤدي بشكل عام إلى استهلاك كميات أقل في الإطار الزمني المحدد.



ويقول البروفيسور كيران فوردي، الأستاذ في جامعة هارفارد :"لدينا الآن أكثر من عقد من الأدلة على أن الذين يختارون الأطعمة التي تشجعهم على تناول الطعام ببطء أكثر، مثل الأطعمة المقرمشة أو الأكثر صلابة، يمكن أن يستهلكوا سعرات حرارية أقل، في حين يشعرون بالرضا بنفس القدر".



وفي الأساس، كلما زاد مضغ الطعام، كلما طال وقت الأكل، ما يبطئ استهلاك االوجبة وما يتبعها من السعرات الحرارية بشكل كبير.



ويشير مؤلف الدراسة إلى أن هذه الوتيرة المنخفضة قد تشجع الجسم على مراقبة تناول الطعام بشكل أفضل مع الشبع ما يؤدي إلى شعور ملموس أكثر بـ "الامتلاء"، مما قد يمثل ثورة في صناعة مكافحة الوزن، حسب هيرالد صن.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة