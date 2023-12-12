بيسكوف: ضخ المليارات لن يسعف كييف ولن يغيّر مسار العملية العسكرية الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الكرملين أن لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن اليوم لن يغير من مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن ضخ المليارات لن يسعف كييف.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "عشرات المليارات من الدولارات التي تم ضخها في أوكرانيا لم تساعدها على تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة. كما أن عشرات المليارات الأخرى من الدولارات التي تريد أوكرانيا ضخها في اقتصادها سيكون محكوما عليها مسبقا".
وعن اللقاء بين بايدن وزيلينسكي، أضاف بيسكوف: "لا يمكن لهذا اللقاء تغيير الوضع في ساحة المعركة ولا يمكن تغيير مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.
روسيا اليوم
MENAFN12122023000208011052ID1107580182
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.