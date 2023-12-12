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بيسكوف: ضخ المليارات لن يسعف كييف ولن يغيّر مسار العملية العسكرية الروسية

12/12/2023 7:23:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الكرملين أن لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن اليوم لن يغير من مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن ضخ المليارات لن يسعف كييف.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "عشرات المليارات من الدولارات التي تم ضخها في أوكرانيا لم تساعدها على تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة. كما أن عشرات المليارات الأخرى من الدولارات التي تريد أوكرانيا ضخها في اقتصادها سيكون محكوما عليها مسبقا".

وعن اللقاء بين بايدن وزيلينسكي، أضاف بيسكوف: "لا يمكن لهذا اللقاء تغيير الوضع في ساحة المعركة ولا يمكن تغيير مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

روسيا اليوم

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