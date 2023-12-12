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سرايا القدس تستهدف ناقلة جند وآليتين للاحتلال

12/12/2023 7:23:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس بانها استهدفت "ناقلة جند وآليتين عسكريتين صهيونيتين" بقذائف تاندوم في محور التقدم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

واكدت سرايا القدس إنها خاضت اشتباكات ضارية مع "جنود العدو الصهيوني" بكافة محاور التقدم في قطاع غزة منذ فجر اليوم

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