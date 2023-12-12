سرايا القدس تستهدف ناقلة جند وآليتين للاحتلال

سرايا القدس تستهدف ناقلة جند وآليتين للاحتلال
التاريخ
12/12/2023 7:23:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس بانها استهدفت "ناقلة جند وآليتين عسكريتين صهيونيتين" بقذائف تاندوم في محور التقدم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
واكدت سرايا القدس إنها خاضت اشتباكات ضارية مع "جنود العدو الصهيوني" بكافة محاور التقدم في قطاع غزة منذ فجر اليوم
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