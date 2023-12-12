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قوات الاحتلال تفجر مركبة بمخيم جنين

12/12/2023 7:23:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مركبة في مخيم جنين وتصاعدت اعمدة الدخان بكثافة في سماء المخيم وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وفي وقت سابق، قال المراسل ، إن قوات الاحتلال تستقدم تعزيزات عسكرية نحو جنين في الضفة الغربية المحتلة، تشمل 15 آلية وجرافتين ودوريات مزودة برشاشات آلية.


وقبيل ذلك، ارتقى 4 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية على مدينة جنين، التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء.

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