قوات الاحتلال تفجر مركبة بمخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مركبة في مخيم جنين وتصاعدت اعمدة الدخان بكثافة في سماء المخيم وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وفي وقت سابق، قال المراسل ، إن قوات الاحتلال تستقدم تعزيزات عسكرية نحو جنين في الضفة الغربية المحتلة، تشمل 15 آلية وجرافتين ودوريات مزودة برشاشات آلية.
وقبيل ذلك، ارتقى 4 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية على مدينة جنين، التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء.
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