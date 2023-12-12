ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداء على خط مياه رئيسي في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة.
وقالت الوزارة إنه تم فصل الاعتداء على خط مياه رئيسي في منطقة منجا الذي كان يسحب المياه يوميا بطريقة مخالفة لتزويد صهاريج مياه والتي تؤثر على حصص مناطق جنوب عمان.
وأضافت أنه تم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت وزارة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة وأنها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.
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