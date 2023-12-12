ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداء على خط مياه رئيسي في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة.

وقالت الوزارة إنه تم فصل الاعتداء على خط مياه رئيسي في منطقة منجا الذي كان يسحب المياه يوميا بطريقة مخالفة لتزويد صهاريج مياه والتي تؤثر على حصص مناطق جنوب عمان.

وأضافت أنه تم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.



وثمنت وزارة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة وأنها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.