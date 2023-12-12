هجوم بالأسيد .. نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة في الهند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زُعم أن رجلاً قام بسكب الأسيد على زوجة ابنه أثناء شجار منزلي في الهند. وأصيبت المرأة، حشمت بانو، بحروق بنسبة 30 في المائة، وتخضع للعلاج في أحد المستشفيات .

وقالت حشمت بانو، في شكواها، إن والد زوجها رمضان خان وعائلة صهرها يعيشون معهم أيضًا. غالبًا ما اعتاد رمضان على إساءة معاملتها وإثارة الشجار معها .

وفي 8 تشرين الأول، عندما كان زوجها هارون وزوج أختها في الخارج للعمل، كانت هي وشقيقتها في المنزل مع أطفالهما. واقتحم رمضان المنزل وألقى عليها الأسيد. كما انسكبت بضع قطرات من الحمض على أطفال بانو وابن أخيه.

وأطلقوا ناقوس الخطر بسبب الخوف، لكن رمضان هدد بالعودة بمزيد من الأسيد. ثم أغلقوا البوابة وأطلقوا إنذارًا من على السطح لتنبيه جيرانهم.

ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



لبنان 24