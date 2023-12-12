Tuesday, 12 December 2023 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هجوم بالأسيد .. نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة في الهند

12/12/2023 7:23:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زُعم أن رجلاً قام بسكب الأسيد على زوجة ابنه أثناء شجار منزلي في الهند. وأصيبت المرأة، حشمت بانو، بحروق بنسبة 30 في المائة، وتخضع للعلاج في أحد المستشفيات .

وقالت حشمت بانو، في شكواها، إن والد زوجها رمضان خان وعائلة صهرها يعيشون معهم أيضًا. غالبًا ما اعتاد رمضان على إساءة معاملتها وإثارة الشجار معها .
وفي 8 تشرين الأول، عندما كان زوجها هارون وزوج أختها في الخارج للعمل، كانت هي وشقيقتها في المنزل مع أطفالهما. واقتحم رمضان المنزل وألقى عليها الأسيد. كما انسكبت بضع قطرات من الحمض على أطفال بانو وابن أخيه.
وأطلقوا ناقوس الخطر بسبب الخوف، لكن رمضان هدد بالعودة بمزيد من الأسيد. ثم أغلقوا البوابة وأطلقوا إنذارًا من على السطح لتنبيه جيرانهم.
ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

لبنان 24


MENAFN12122023000208011052ID1107580178

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث