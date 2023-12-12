24 شهيداً ارتقوا باستهداف الاحتلال منزلين في رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان 24 شهيدا ارتقوا جراء استهداف الاحتلال منزلين في رفح في الساعات الأخيرة.
واضاف ان الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة.
واشار ان مستشفى كمال عدوان الذي استهدفه الاحتلال اليوم هو المؤسسة الحكومية الوحيدة في شمالي القطاع قائلا :"الاحتلال يريد إنهاء الوجود الصحي في شمالي غزة"
وبين ان 22 مستشفى خرج عن الخدمة تماما في قطاع غزة و46 مركزا للرعاية الصحية.
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