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24 شهيداً ارتقوا باستهداف الاحتلال منزلين في رفح

12/12/2023 7:23:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان 24 شهيدا ارتقوا جراء استهداف الاحتلال منزلين في رفح في الساعات الأخيرة.

واضاف ان الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة.

واشار ان مستشفى كمال عدوان الذي استهدفه الاحتلال اليوم هو المؤسسة الحكومية الوحيدة في شمالي القطاع قائلا :"الاحتلال يريد إنهاء الوجود الصحي في شمالي غزة"

وبين ان 22 مستشفى خرج عن الخدمة تماما في قطاع غزة و46 مركزا للرعاية الصحية.


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