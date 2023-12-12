الأردن يستضيف التمرين الإقليمي متعدد التخصصات لمحاكاة الاستجابة الإنسانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترجمة للجهود والمساعي الدولية التي يبذلها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، في بناء جسور الثقة والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية، استضافت المملكة التمرين الإقليمي متعدد التخصصات لمحاكاة الاستجابة الإنسانية (IHRSE).



وجاء تنفيذ التمرين بالتعاون بين مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومبادرة هارفارد الإنسانية، وتم إجراء التمرين في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) في الفترة من 3 إلى 12 كانون الأول الحالي في عمّان.



ويأتي الهدف الأساسي لهذا التمرين، لتنمية قادة الطوارئ المستقبليين من متدربين في دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالمهارات اللازمة للتحضير والاستجابة بفعالية وكفاءة للأزمات الإنسانية المعقدة.



وقالت المسؤول الإقليمي لكوادر الطوارئ الطبية الدكتورة سمر المتوكل "إنها لحظة رائعة أن يتم إجراء هذا التمرين لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية لدعم الاستجابة الإنسانية في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تحدث معظم الأزمات في العالم، ولا تزال بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا هي الأكثر عرضة لحالات الطوارئ المستمرة والجديدة؛ ونحن فخورون بدعم بناء قدرات المستجيبين الإنسانيين في هذه المناطق".



وأكد المدير العام لمركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، إن الموقع الجيوسياسي للأردن وما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وفّر بيئة مناسبة لعمل المنظمات الإنسانية، إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية للمنظمات وجمهورها المستهدف في المعاهد والمراكز التدريبية في الأردن وعلى رأسها مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)".



وضم التمرين 65 مشاركا من 52 دولة ومنظمة غير حكومية في منطقتي الشرق الأوسط، وأفريقيا، ويشارك في البرنامج أيضا 22 متخصصا أردنيا في مجال الطوارئ من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمركز الأردني لمكافحة الأمراض، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وأكثر من 100 متطوع بما في ذلك أطباء جامعيون من أربع جامعات طب أردنية، وقد انضم إلى البرنامج خمسة من العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني في الضفة الغربية.