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مستعربون يختطفون شابا من محله التجاري في بيت لحم

12/12/2023 7:23:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اختطفت وحدة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـ"وفــا "، بأن المستعربين اختطفوا الشاب محمد خلف الصلاحات بعد مداهمة محله التجاري في شارع الجبل وسط المدينة.




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