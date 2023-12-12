مستعربون يختطفون شابا من محله التجاري في بيت لحم
التاريخ
12/12/2023 7:23:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اختطفت وحدة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـ"وفــا "، بأن المستعربين اختطفوا الشاب محمد خلف الصلاحات بعد مداهمة محله التجاري في شارع الجبل وسط المدينة.
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