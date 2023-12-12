الأسرة النيابية تلتقي سيدات مجتمع مدني من محافظة الزرقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، زينب البدول، أهمية دور المرأة في المشاركة بالحياة السياسية والترشح والانتخاب.
وقالت، خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، سيدات مجتمع مدني من محافظة الزرقاء، إنه يجب رفع الوعي السياسي فيما يتعلق بمشاركة المرأة بالحياة السياسية والأحزاب، مضيفة أن قانوني الأحزاب والانتخاب يؤكدان تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية.
وأوضحت البدول، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تجريها اللجنة لتعزيز دور المرأة سياسيًا، ومشاركتها بالأحزاب.
من جهتهم، قال النواب، محمد الخلايلة، وعبير الجبور، وهادية السرحان، وامغير الهملان، وهايل عياش، إن المرأة نصف المجتمع، ويقع على عاتقها دور كبير في المشاركة السياسية والأحزاب.
بدورهن، عرضت السيدات الحضور، أبرز التحديات التي تواجههن في الميدان، داعين إلى إجراء لقاءات حوارية في المحافظات حول تعزيز تمكين المرأة في المشاركة السياسية.
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