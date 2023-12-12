القسام تعلن عن عمليات قتالية كبيرة اليوم في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عمليات قتالية كبيرة اليوم في حي الشجاعية

حيث قالت كتائب القسام انها تمكنت من استهداف 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة "الملك - القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها ، كما اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عدداً منهم

واضافت انهم استهدفوا قناص صهيوني بقذيفة "RPG" وخاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر حيث أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا صهيونياً بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح