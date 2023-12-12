مي عمر تشوّق الجمهور لأحدث أعمالها السينمائية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شوّقت الفنانة مي عمر جمهورها لأحدث أعمالها السينمائية، وهو فيلم "الغربان" الذي تتشارك في بطولته مع النجم عمرو سعد.
وخلال لقائها ضمن برنامج "ET بالعربي"، على هامش حضورها "مهرجان الأفضل"، كشفت مي عمر تفاصيل الفيلم الذي تنتظر عرضه قريباً، قائلةً: "هو في عصر مختلف وقديم، إنتاج ضخم جداً وصورة مختلفة حاجة مشوفتهاش قبل كده في الوطن العربي كله".
وأضافت: "الفيلم من إخراج أستاذ ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، أنا مبسوطة طالعة بشخصية مختلفة، وشكل مختلف هو حاجة لما تتفرجوا عليها هتتخضوا".
لها
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