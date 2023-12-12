مي عمر تشوّق الجمهور لأحدث أعمالها السينمائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شوّقت الفنانة مي عمر جمهورها لأحدث أعمالها السينمائية، وهو فيلم "الغربان" الذي تتشارك في بطولته مع النجم عمرو سعد.

وخلال لقائها ضمن برنامج "ET بالعربي"، على هامش حضورها "مهرجان الأفضل"، كشفت مي عمر تفاصيل الفيلم الذي تنتظر عرضه قريباً، قائلةً: "هو في عصر مختلف وقديم، إنتاج ضخم جداً وصورة مختلفة حاجة مشوفتهاش قبل كده في الوطن العربي كله".

وأضافت: "الفيلم من إخراج أستاذ ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، أنا مبسوطة طالعة بشخصية مختلفة، وشكل مختلف هو حاجة لما تتفرجوا عليها هتتخضوا".

لها

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