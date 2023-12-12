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الاحتلال يعتقل شابة من جنين عند حاجز عسكري شرق نابلس

12/12/2023 7:23:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابة من بلدة كفر راعي جنوب جنين، عند حاجز عسكري نصبته عند مدخل دير شرف شرق نابلس .
وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال اعتقل الشابة إخلاص صالح صوالحة ( 26 عاما) عند الحاجز العسكري، بعد تفتيش المركبة التي كانت تقلها.
ولفتت المصادر، إلى أن صوالحة متزوجة من معتقل من بلدة بيت سيرا غرب رام الله.




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