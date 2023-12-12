سمو الشيخة العنود: جلالة الملك المعظم نموذج للقائد الإنسان والمعطاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشادت سمو الشيخة العنود كريمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة، حرم سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي، بما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، من اهتمام ورعاية للأعمال الخيرية والإنسانية داخل مملكة البحرين وخارجها، وهو الأمر الذي يجسد ما يتمتع به جلالته، من مشاعر إنسانية نبيلة جعلت منه نموذجًا للقائد الإنسان والمعطاء.
ورفعت سموها أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك المعظم ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ولشعب مملكة البحرين، بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي جلالته لمقاليد الحكم، متمنية سموها لمملكة البحرين دوام الأفراح والرفعة والازدهار.
جاء ذلك في تصريح لسمو الشيخة العنود، خلال إنابة سموها لكريمتها سمو الشيخة حصة بنت علي بن عيسى آل خليفة كريمة سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي لافتتاح مهرجان "طبق الخير" الذي تنظمه جمعية رعاية الطفل والامومة سنويًا.
وأكدت سموها أن التوجيهات السامية والسديدة لجلالة الملك المعظم
الهادفة إلى التوسع في العمل الخيري والإنساني بمملكة البحرين ينعكس أثرها من خلال حجم الجهود الحكومية في إقامة العديد من المشاريع التنموية التي تسهم في توفير الرعاية والدعم للمواطنين بمختلف شرائحهم.
كما أشادت سمو الشيخة العنود بدعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة اللامحدود للعمل الخير والإنساني، وقالت سموها إن صاحبة السمو الملكي تمثل منبراً للعطاء والإنسانية.
كما نوهت سموها بجهود ودعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم في دعم المرأة البحرينية مما جعل المرأة تصعد إلى آفاق التميز في مختلف المجالات، حيث شجعت سموها ورعت المبادرات التي مكنت بنات ونساء الوطن من إنشاء المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والأسرة والطفل وغيرها.
وقالت سمو الشيخة العنود: "إن دعم الأعمال الخيرية والتطوعية في مملكة البحرين واجب ومسؤولية تجاه الوطن الغالي، كما أنها عادات وتقاليد اكتسبناها جميعا من الأجداد والآباء حتى باتت صفة متأصلة فينا وفي أبنائنا".
وأضافت سموها: "أن عمل الخير والعطاء مغروس فينا جميعا كبحرينيين استلهمناه من قيادتنا وحكومتنا وما تبادر به دائمًا من أعمال خيرية ومن جهود لرفعة وكرامة المواطنين".
وأعربت سموها عن شكرها لجمعية رعاية الطفل والأمومة ورئيستها الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة على جهدهم الإنساني الوافر، وحرصهم على عمل الخير وإقامة الفعاليات الخيرية التي تصب في خدمة المجتمع، معربة سموها عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها في أعمال الخير والعطاء التي تقام في مملكة البحرين.
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