سمو الشيخة العنود: جلالة الملك المعظم نموذج للقائد الإنسان والمعطاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشادت سمو الشيخة العنود كريمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة، حرم سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي، بما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، من اهتمام ورعاية للأعمال الخيرية والإنسانية داخل مملكة البحرين وخارجها، وهو الأمر الذي يجسد ما يتمتع به جلالته، من مشاعر إنسانية نبيلة جعلت منه نموذجًا للقائد الإنسان والمعطاء.

ورفعت سموها أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك المعظم ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ولشعب مملكة البحرين، بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي جلالته لمقاليد الحكم، متمنية سموها لمملكة البحرين دوام الأفراح والرفعة والازدهار.

جاء ذلك في تصريح لسمو الشيخة العنود، خلال إنابة سموها لكريمتها سمو الشيخة حصة بنت علي بن عيسى آل خليفة كريمة سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي لافتتاح مهرجان "طبق الخير" الذي تنظمه جمعية رعاية الطفل والامومة سنويًا.

وأكدت سموها أن التوجيهات السامية والسديدة لجلالة الملك المعظم

الهادفة إلى التوسع في العمل الخيري والإنساني بمملكة البحرين ينعكس أثرها من خلال حجم الجهود الحكومية في إقامة العديد من المشاريع التنموية التي تسهم في توفير الرعاية والدعم للمواطنين بمختلف شرائحهم.

كما أشادت سمو الشيخة العنود بدعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة اللامحدود للعمل الخير والإنساني، وقالت سموها إن صاحبة السمو الملكي تمثل منبراً للعطاء والإنسانية.

كما نوهت سموها بجهود ودعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم في دعم المرأة البحرينية مما جعل المرأة تصعد إلى آفاق التميز في مختلف المجالات، حيث شجعت سموها ورعت المبادرات التي مكنت بنات ونساء الوطن من إنشاء المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والأسرة والطفل وغيرها.

وقالت سمو الشيخة العنود: "إن دعم الأعمال الخيرية والتطوعية في مملكة البحرين واجب ومسؤولية تجاه الوطن الغالي، كما أنها عادات وتقاليد اكتسبناها جميعا من الأجداد والآباء حتى باتت صفة متأصلة فينا وفي أبنائنا".

وأضافت سموها: "أن عمل الخير والعطاء مغروس فينا جميعا كبحرينيين استلهمناه من قيادتنا وحكومتنا وما تبادر به دائمًا من أعمال خيرية ومن جهود لرفعة وكرامة المواطنين".

وأعربت سموها عن شكرها لجمعية رعاية الطفل والأمومة ورئيستها الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة على جهدهم الإنساني الوافر، وحرصهم على عمل الخير وإقامة الفعاليات الخيرية التي تصب في خدمة المجتمع، معربة سموها عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها في أعمال الخير والعطاء التي تقام في مملكة البحرين.