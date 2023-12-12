معهد الدراسات القضائية والقانونية: أكثر من ثمانية آلاف متدرب عبر 193 برنامجاً خلال 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء المعهد الثاني والعشرين، برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، و نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد، والدكتور رياض محمد سيادي مدير المعهد.



واستعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام، في بداية الاجتماع، جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، والتقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2023، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2024، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي والتشغيلي للمعهد، التي يأتي في مقدمتها السعي نحو إطلاق منصة تدريب رقمية ومكتبة إلكترونية، لتعزيز فرص الاستفادة من خدمات المعهد لأكبر عدد ممكن من المشاركين، ولتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وضمان الاستعانة بأفضل الخبرات التدريبية والبحثية في مملكة البحرين وخارجها.



ورحب أعضاء مجلس الأمناء ببدء تفعيل نظام البرامج التعاقدية المهنية الموجهة للأفراد حيث تم تنفيذ تسعة برامج استفاد منها 458 من الراغبين في ممارسة أعمال الخبرة القضائية والوساطة التجارية والتحكيم والمرخص لهم بالعمل كمنفذ خاص.



وتضمن تقرير النشاط السنوي عددا من الإحصاءات الرقمية التي أفصحت عن نجاح المعهد، خلال هذا العام، في تدريب 8210 متدرباً من خلال 193 برنامجاً تدريبياً، عبر 1469 ساعة تدريب، تضمنت سبعة برامج للتدريب الأساسي وهي التدريب الأساسي للمرشحين للعمل بالنيابة العامة، ولراغبي مزاولة أنشطة المنفذ الخاص، والوساطة التجارية، والخبرة القضائية والتحكيم، بالإضافة إلى تنفيذ النسخة الرابعة عشر من برامج المحامين الجدد في حلة جديدة بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات، وتنفيذ النسخة الثالثة من برنامج ممارسي القانون باللغة الإنجليزية بالتعاون وبدعم مادي وفني مباشر من العديد من مكاتب المحاماة الكبرى والعالمية العاملة في المملكة.



وفي هذا الإطار أشاد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بما تحقق من تراكم خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية التي ساعدت في تحقيق نموه المستدام بكفاءة وحرفية عالية، وسهلت تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات التدريب المستمر للسادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم والذي يمثل تنفيذه متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام وزيادة كفاءة الوسائل البديلة لحل المنازعات بما يكفل جودة الخدمات العدلية وتحقيق وصول حقيقي فاعل وميسر للعدالة.



ونوه بالمشاركة الفاعلة للسادة القضاة في 50 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل بإجمالي عدد ساعات 193 ساعة تدريبية بمشاركات بلغت 1195 مشاركة، وهي نسبة مشاركة كبيرة تؤكد حرص السلطة القضائية على تطوير مهارات ومعارف كوادرها القضائية.



من جهته أعرب الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عن تقديره لنجاح المعهد في تنفيذ هذا البرنامج المتميز لتدريب المرشحين للعمل في النيابة العامة عبر محاضرات نظرية وأنشطة عملية وتدريب مهني امتد لما يزيد عن ستة أشهر خضع خلالها المرشحون للعديد من التقييمات العملية والنظرية، التحريرية والشفوية، مشيدًا بتطبيق نظام التدريب عن بعد بشأن برامج التدريب المستمر للسادة أعضاء النيابة العامة.



من جانبه، رحب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخطة المعهد للتوسع في تنفيذ هذا النمط من البرامج، الذي يصب في صالح الارتقاء بجودة ما يقدمه أصحاب الرخص المهنية من خدمات، مؤكدًا على توجه الوزارة لأن يكون التدريب المهني واجتياز الاختبارات شرط لقبول الترخيص في هذه المهن ومتطلب من متطلبات استمرار الترخيص.



وأثنى وزير العدل على مبادرات التنسيق القائمة مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنها وزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة، ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، ومختلف وزارات وهيئات الدولة لأجل إعداد برامج تدريب من شأنها رفع قدرات الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات القانونية وتفعيل قدرات أجهزة الدولة الإدارية لتحقيق المتطلبات القانونية لتنفيذ خططها واستراتيجياتها.



وفي ذات الإطار عبر رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عن تقديره لتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب إقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في العديد من المجالات للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي.



كما أكد أهمية ما حققه المعهد من نمو وتنوع في فعاليات النشاط التوعوي التي امتدت لأول مرة لفئة الشباب من خلال مشاركة المعهد في مدينة الشباب 2030 ومن خلال تدريب طلاب العيادات القانونية والمساهمة في إعداد طلبة كليات الحقوق المشاركين في المسابقات الدولية للتقاضي والتحكيم المحاكي للواقع بما يرفع من قدراتهم ومهاراتهم القانونية ويؤهلهم لدخول سوق العمل.



وأكد رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، استمرار المعهد في تنفيذ برامج تدريب أساسية ومستمرة ومتخصصة، لمختلف المستفيدين بخدمات المعهد تعتمد الحضور الفعلي والتدريب عن بعد، مشيرًا إلى سعي المعهد لإطلاق منصة تدريب رقمية تعتمد أحدث وسائل التدريب عن بعد، وما يتطلبه ذلك من تطوير للموقع الإلكتروني للمعهد ولصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير آليات العمل الداخلي لتكون خدمات المعهد سهلة وميسرة الوصول للأفراد.



وأكد الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، استمرار جهود المعهد بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية للتدريب بشأن كل ما يخص دعم جهود مملكة البحرين في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة، وتحقيق متطلبات حماية الأطفال في سياق العدالة الجنائية، إلى جانب مواجهة تحديات التطور الرقمي وما يرتبط به من تعقيدات قانونية ومن أخطار الاحتيال الجنائي، وفي تعزيز مكافحة غسل الأموال مع التركيز على متطلبات تطبيق أسس الرقابة على أساس المخاطر وعلى تحقيق الالتزام الفاعل للمؤسسات غير المالية.





وفي نهاية الاجتماع اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة للعام الميلادي 2024، الذي تم إعداده بعد التواصل مع الجهات المستفيدة من نشاط المعهد، بمراعاة ما أسفرت عنه استبيانات الرأي وما أفصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.