Tuesday, 12 December 2023 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنزانيا تحصل على قرض من الإفريقي للتنمية بقيمة 66 مليون دولار - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق البنك الإفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 66 مليون دولار لحكومة تنزانيا لدعم قطاع الزراعة.

وأوضح بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن هذا التمويل يعزز الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال في مجال الزراعة وسلاسل القيمة.

موضوعات متعلقة البترول الروسي يهرب من مصيدة“سقف الأسعار” أذربيجان في طريقها لمضاعفة صادرات الغاز إلى أوروبا البنك الصناعى والتجارى الصينى يصدر سندات خضراء بـ7 مليارات دولار

وتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يعمل القرض على تعزيز الوصول الشامل إلى التمويل في قطاع الزراعة، وتحسين الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي واسع النطاق في تنزانيا.

واعتبرت نينا نوابوفو، المديرة العامة لمجموعة شرق إفريقيا بالبنك، أنه من خلال القرض يؤكد البنك الإفريقي للتنمية التزامه بدعم كفاءة المؤسسات الزراعية وقدرتها التنافسية، وتوسيع سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز تمويل قطاع الزراعة، مع تعزيز ودعم رائدات الأعمال في هذا القطاع.

MENAFN12122023000202011048ID1107579774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث