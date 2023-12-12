تنزانيا تحصل على قرض من الإفريقي للتنمية بقيمة 66 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق البنك الإفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 66 مليون دولار لحكومة تنزانيا لدعم قطاع الزراعة.
وأوضح بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن هذا التمويل يعزز الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال في مجال الزراعة وسلاسل القيمة.
موضوعات متعلقة
البترول الروسي يهرب من مصيدة“سقف الأسعار” أذربيجان في طريقها لمضاعفة صادرات الغاز إلى أوروبا البنك الصناعى والتجارى الصينى يصدر سندات خضراء بـ7 مليارات دولار
وتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يعمل القرض على تعزيز الوصول الشامل إلى التمويل في قطاع الزراعة، وتحسين الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي واسع النطاق في تنزانيا.
واعتبرت نينا نوابوفو، المديرة العامة لمجموعة شرق إفريقيا بالبنك، أنه من خلال القرض يؤكد البنك الإفريقي للتنمية التزامه بدعم كفاءة المؤسسات الزراعية وقدرتها التنافسية، وتوسيع سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز تمويل قطاع الزراعة، مع تعزيز ودعم رائدات الأعمال في هذا القطاع.
MENAFN12122023000202011048ID1107579774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.