((مصر للتأمين)) و((المصرية - ممتلكات)) يتنافسان على تغطية أصول ((اتصالات)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتنافس شركتا مصر للتأمين والمصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، على تغطية الأصول المملوكة لشركة اتصالات مصر خلال العام المقبل.
كشفت مصادر لـ”البورصة”، أن شركة اتصالات مصر، تتجه لإسناد الوثيقة لصالح الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، بدلًا من شركة مصر للتأمين، التى تقوم بالتغطية للعام الحالى.
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كانت“مصر للتأمين” فازت بالوثيقة لعامى 2023 و2024 إلا أن شروط جديدة فرضتها الشركة على بنود التغطية دفعت“اتصالات” للتوجه لإسناد الوثيقة للشركة المصرية للتأمين التكافلى للعام الثانى من التغطية.
وتتضمن الوثيقة التأمين على ممتلكات“اتصالات” وكروت الشحن وأبراج الإشارات التابعة لها بإجمالى مبالغ تأمينية تصل لنحو 37 مليار جنيه.
وتغطى الوثيقة كل الممتلكات والمنشآت وأبراج الإشارات والمحطات التابعة للشركة، بجانب كروت الشحن وأجهزة الحاسب الآلى المملوكة للشركة ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية، وعطل الآلات.
وتشمل الوثيقة كذلك تغطية نقل النقدية وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى أخطار النقل البحرى للمواد والأجهزة التابعة لشركة اتصالات مصر.
ويصل حجم استثمارات شركة اتصالات مصر منذ إطلاق نشاطها فى مصر قبل 16 عامًا نحو 75 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد عملاء الشركة نحو 32 مليون عميل.
وتعتزم الشركة ضخ استثمارات تصل لنحو 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل فى مقابل نحو 7 مليارات جنيه خلال العام الحالى.
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