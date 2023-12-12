((مصر للتأمين)) و((المصرية - ممتلكات)) يتنافسان على تغطية أصول ((اتصالات)) - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتنافس شركتا مصر للتأمين والمصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، على تغطية الأصول المملوكة لشركة اتصالات مصر خلال العام المقبل.

كشفت مصادر لـ”البورصة”، أن شركة اتصالات مصر، تتجه لإسناد الوثيقة لصالح الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، بدلًا من شركة مصر للتأمين، التى تقوم بالتغطية للعام الحالى.

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كانت“مصر للتأمين” فازت بالوثيقة لعامى 2023 و2024 إلا أن شروط جديدة فرضتها الشركة على بنود التغطية دفعت“اتصالات” للتوجه لإسناد الوثيقة للشركة المصرية للتأمين التكافلى للعام الثانى من التغطية.

وتتضمن الوثيقة التأمين على ممتلكات“اتصالات” وكروت الشحن وأبراج الإشارات التابعة لها بإجمالى مبالغ تأمينية تصل لنحو 37 مليار جنيه.

وتغطى الوثيقة كل الممتلكات والمنشآت وأبراج الإشارات والمحطات التابعة للشركة، بجانب كروت الشحن وأجهزة الحاسب الآلى المملوكة للشركة ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية، وعطل الآلات.

وتشمل الوثيقة كذلك تغطية نقل النقدية وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى أخطار النقل البحرى للمواد والأجهزة التابعة لشركة اتصالات مصر.

ويصل حجم استثمارات شركة اتصالات مصر منذ إطلاق نشاطها فى مصر قبل 16 عامًا نحو 75 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد عملاء الشركة نحو 32 مليون عميل.

وتعتزم الشركة ضخ استثمارات تصل لنحو 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل فى مقابل نحو 7 مليارات جنيه خلال العام الحالى.