البنك الصناعى والتجارى الصينى يصدر سندات خضراء بـ7 مليارات دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مقرض في الصين، سندات خضراء بقيمة 50 مليار يوان (نحو 7.03 مليار دولار أمريكي) لدعم الصناعات الخضراء بالبلاد.
وسيتم توجيه هذه الأموال بشكل رئيسي إلى المشاريع الخضراء مثل الحفاظ على الطاقة والحماية البيئية والإنتاج النظيف والطاقة النظيفة والتحديث الأخضر للبنية التحتية والخدمات الخضراء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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وأشار البنك إلى أنه تم إصدار السندات واستقبالها بشكل جيد في سوق السندات بين البنوك، مضيفا أن البنك أصدر ما قيمته 60 مليار يوان من هذه السندات خلال العام الجاري لتسهيل التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.
المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579767
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