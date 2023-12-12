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البنك الصناعى والتجارى الصينى يصدر سندات خضراء بـ7 مليارات دولار - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مقرض في الصين، سندات خضراء بقيمة 50 مليار يوان (نحو 7.03 مليار دولار أمريكي) لدعم الصناعات الخضراء بالبلاد.

وسيتم توجيه هذه الأموال بشكل رئيسي إلى المشاريع الخضراء مثل الحفاظ على الطاقة والحماية البيئية والإنتاج النظيف والطاقة النظيفة والتحديث الأخضر للبنية التحتية والخدمات الخضراء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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وأشار البنك إلى أنه تم إصدار السندات واستقبالها بشكل جيد في سوق السندات بين البنوك، مضيفا أن البنك أصدر ما قيمته 60 مليار يوان من هذه السندات خلال العام الجاري لتسهيل التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.

المصدر:

MENAFN12122023000202011048ID1107579767

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