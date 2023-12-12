أذربيجان في طريقها لمضاعفة صادرات الغاز إلى أوروبا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبترول الروسي يهرب من مصيدة“سقف الأسعار” البنك الصناعى والتجارى الصينى يصدر سندات خضراء بـ7 مليارات دولار الإمارات والبرازيل تطلقان مجموعة“أصدقاء العمل المناخي” المرتكز على الثقافة

قال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، على الرغم من أن بلاده لم تتلقَ بعد صفقات المبيعات طويلة الأجل التي تحتاجها لاستثمار المليارات في سبيل تعزيز الإنتاج.

جاءت تصريحات علييف، خلال افتتاح خط أنابيب بطول 170 كيلومتراً (106 أميال) يربط مدينة نيس الصربية بضواحي صوفيا عاصمة بلغاريا، والتي قال فيها إن صادرات الغاز من أذربيجان المطلة على بحر قزوين، إلى أوروبا سترتفع إلى 12 مليار متر مكعب هذا العام، من 8 مليارات متر مكعب في 2021، مما يظهر أن أذربيجان“تمضي بثقة نحو تحقيق هدف” مضاعفة الإمدادات بحلول 2027.

اتفقت أذربيجان، التي بدأت بيع الغاز إلى أوروبا في عام 2020، مع المفوضية الأوروبية في العام الماضي على زيادة حجم صادراتها إلى 20 مليار متر مكعب على مدى السنوات الخمس المقبلة.

يأتي ذلك بعد أن تلقت عروضاً من أكثر من 10 دول أوروبية للحصول على الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، لكن المناقشات لم تكن حاسمة، حسبما ذكرت“بلومبرغ” نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

رفض وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف يوم الخميس التعليق عندما سُئل عن التقدم المحرز في المحادثات مع المشترين الأوروبيين.

حصص شحنات الغاز

قال علييف في تصريحات بثتها وكالة أنباء“أزارتاك” الرسمية، إن صربيا ستكون الدولة الأوروبية السابعة التي تحصل على الغاز الأذربيجاني.

ووافقت شركة الطاقة الحكومية“سوكار” (Socar) في نوفمبر الماضي، على تصدير ما يصل إلى 400 مليون متر مكعب من الغاز إلى صربيا العام المقبل.

ذكر علييف أن الصادرات إلى بلغاريا ستزيد إلى ما يقرب من مليار متر مكعب هذا العام، من 500 مليون متر مكعب في 2022، و270 مليون متر مكعب في 2021.

يتردد المشترون الأوروبيون في الالتزام بالوقود الأحفوري لعقود قادمة، كما يمكن أن تتدفق خيارات أخرى، مثل الغاز الطبيعي المسال الإضافي من الموردين بما في ذلك قطر والولايات المتحدة، في السنوات القليلة المقبلة.

على عكس خطوط الأنابيب الدائمة، فإن معظم البنية التحتية الجديدة للغاز الطبيعي المُسال تشتمل على محطات عائمة، والتي يمكن فصلها ونقلها إلى مكان آخر عندما يتغير الطلب.

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