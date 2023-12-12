وكالة الطاقة الدولية: تعهدات كوب 28 تخفض الانبعاثات 30% بحلول 2030 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة الطاقة الدولية إن التعهدات التي أعلنتها حكومات وشركات بترولية في بداية مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المنعقد في دبي، لن تؤدي سوى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بمصادر الطاقة بنسبة 30% مما هو مطلوب بحلول عام 2030.
وأصدرت الوكالة تقييماً للوعود غير الملزمة التي قطعتها 130 دولة بمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات وكفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وكذلك إعلان نحو 50 شركة للبترول والغاز بخفض انبعاثات غاز الميثان.
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء يتابع موقف تخصيص أراضي مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة المتجددة سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار
قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب28) قدرت الوكالة أن الانبعاثات المرتبطة بالطاقة ستبلغ حوالي 38 مليار طن من غازات الدفيئة في عام 2030.
ومن شأن الالتزامات الطوعية المعلنة، إذا تم تنفيذها بالكامل، أن تقلل من هذه الانبعاثات بمقدار 4 مليارات طن، أو 30% فقط من الانبعاثات التي يجب خفضها بحلول عام 2030 على الطريق نحو بلوغ الحياد الكربوني في عام 2050.
وكتبت وكالة الطاقة الدولية في تحليل نشرته قبل يومين من اختتام المؤتمر“رغم أن التعهدات تعد خطوة إيجابية في معالجة انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة، إلا أنها لن تكون كافية لتحقيق الأهداف المناخية الدولية، ولا سيما هدف الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية”.
تعد الالتزامات الطوعية المعلنة في بداية مؤتمر الأطراف غير ملزمة، عكس النص الجاري التفاوض عليه برعاية الأمم المتحدة والذي تدفع نحو 100 دولة باتجاه أن يتضمن الدعوة إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والبترول والغاز.
MENAFN12122023000202011048ID1107579765
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.