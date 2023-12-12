وكالة الطاقة الدولية: تعهدات كوب 28 تخفض الانبعاثات 30% بحلول 2030 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة الطاقة الدولية إن التعهدات التي أعلنتها حكومات وشركات بترولية في بداية مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المنعقد في دبي، لن تؤدي سوى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بمصادر الطاقة بنسبة 30% مما هو مطلوب بحلول عام 2030.

وأصدرت الوكالة تقييماً للوعود غير الملزمة التي قطعتها 130 دولة بمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات وكفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وكذلك إعلان نحو 50 شركة للبترول والغاز بخفض انبعاثات غاز الميثان.

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قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب28) قدرت الوكالة أن الانبعاثات المرتبطة بالطاقة ستبلغ حوالي 38 مليار طن من غازات الدفيئة في عام 2030.

ومن شأن الالتزامات الطوعية المعلنة، إذا تم تنفيذها بالكامل، أن تقلل من هذه الانبعاثات بمقدار 4 مليارات طن، أو 30% فقط من الانبعاثات التي يجب خفضها بحلول عام 2030 على الطريق نحو بلوغ الحياد الكربوني في عام 2050.

وكتبت وكالة الطاقة الدولية في تحليل نشرته قبل يومين من اختتام المؤتمر“رغم أن التعهدات تعد خطوة إيجابية في معالجة انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة، إلا أنها لن تكون كافية لتحقيق الأهداف المناخية الدولية، ولا سيما هدف الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية”.

تعد الالتزامات الطوعية المعلنة في بداية مؤتمر الأطراف غير ملزمة، عكس النص الجاري التفاوض عليه برعاية الأمم المتحدة والذي تدفع نحو 100 دولة باتجاه أن يتضمن الدعوة إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والبترول والغاز.