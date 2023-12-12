منافع تعجيل التحول المناخي تفوق تكاليفه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ضمان مستقبل منخفض الكربون ليس أمرا ضروريا فحسب، وإنما يعود بالنفع أيضا على الاقتصاد وفق أحدث سيناريوهات المناخ التى وضعتها شبكة تخضير النظام المالي، وهى مجموعة تتألف من 127 بنكا مركزيا وجهاز رقابة مالية تعمل من أجل إدارة المخاطر المناخية وتحفيز الاستثمار الأخضر.

–وتأتى بيانات شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي، بينما قادة العالم مجتمعون فى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ أو (COP28) المنعقد فى دبي، للتوصل إلى اتفاق حول سبل حماية كوكب الأرض من الاحترار المفرط.

وكما يتضح من الرسم البيانى لهذا الأسبوع، فإن الانتقال المنظم إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية بحلول عام 2050 يمكن أن يسهم فى زيادة ارتفاع إجمالى الناتج المحلى العالمى بنسبة 7% مقارنة بسيناريو السياسات الحالية.

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المنافع الاقتصادية من تعجيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تفوق تكاليفه كثيرا، وهي المنافع المحتملة على إجمالى الناتج المحلى العالمى فى ظل تحقيق صافى انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050.

وسيسجل هذا العام أدفأ درجات الحرارة، حسبما ذكرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وفى حين أن درجات الحرارة آخذة فى الارتفاع بشكل متفاوت فى أنحاء العالم، فهى أعلى فى المتوسط بمقدار 1.2 درجة مئوية مقارنة بالمستويات التى كان عليها قبل الحقبة الصناعية.

والمخاطر الاقتصادية والمالية آخذة فى الارتفاع كذلك. ويتضح من نماذج شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي أن موجات الجفاف والحر هى أكبر مصدر للمخاطر عبر المناطق المختلفة.

وتحديدا، فإن البلدان فى أوروبا وآسيا هى الأك-ثر تعرضا لموجات الحر، بينما البلدان فى إفريقيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط هى الأكثر عرضة لمخاطر الجفاف.

وسيسفر التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، عن آثار سلبية على الطلب نتيجة ارتفاع أسعار الكربون وزيادة تكاليف الطاقة. ولكن يمكن تعويض جزء من هذه الآثار بإعادة تدوير إيرادات الكربون فى استثمارات حكومية وتخفيض ضرائب الرواتب والأجور. والأهم من ذلك أن تخفيض الانبعاثات سيقلل التأثير المادى من تغير المناخ، مما يخفض تكاليفه الاقتصادية الكلية.

والتحول إلى اقتصاد ذو انبعاثات كربونية صفرية صافية سيتطلب استثمارات هائلة فى الكهرباء الخضراء وتخزين الطاقة. أما مناهج الاقتصادات المختلفة فى القيام بهذه الاستثمارات، فهى مسألة تفرض مفاضلات على مستوى السياسات، على النحو الوارد بالتفصيل فى عدد أكتوبر من تقرير الراصد المالي.

وتهدف شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي، التى تأسست عام 2017، إلى تعزيز الاستجابة العالمية فى تحقيق أهداف اتفاقية باريس ومساعدة النظام المالى على إدارة المخاطر. ولسيناريوهات المناخ، التى تتسق مع أفضل الممارسات الدولية، دور مكمل لتلك التى وضعتها منظمات دولية أخرى مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والوكالة الدولية للطاقة.

وصندوق النقد الدولى واحد من 20 منظمة دولية تتمتع بصفة مراقب فى شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي، وهو يسهم بفعالية فى تصميم السيناريوهات وتحليلها. وتعرض لوحة متابعة مؤشرات تغير المناخ لصندوق النقد الدولى مجموعة مُنتقاة من أهم المؤشرات والعروض المرئية ذات الصلة المأخوذة من سيناريوهات المناخ لشبكة تخضير النظام المالي.

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