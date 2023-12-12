البترول الروسي يهرب من مصيدة سقف الأسعار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كان أسطول ناقلات الظل القديمة، سبباً في استيعاب روسيا صدمة العقوبات الغربية واسعة النطاق التي فرضت عليها قبل عام، عندما حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي، وفي ظل فرض مجموعة السبع قيودا على أولئك الذين يريدون استيراده.

بموجب القواعد، التي حددت في يونيو 2022 وطُبقت في ديسمبر الماضي، يمكن للدول خارج مجموعة السبع، ومنها الهند والصين، الاستمرار في شراء الخام الروسي .. لكن سيتعين عليها دفع أقل من 60 دولارا للبرميل إذا أرادت استخدام السفن المسجلة في مجموعة السبع أو خدمات التجارة أو التأمين لنقل البترول.

موضوعاتأذربيجان في طريقها لمضاعفة صادرات الغاز إلى أوروبا البنك الصناعى والتجارى الصينى يصدر سندات خضراء بـ7 مليارات دولار ((مصر للتأمين)) و((المصرية – ممتلكات)) يتنافسان على تغطية أصول ((اتصالات))

وأعضاء مجموعة السبع، هم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا.

هذه الإجراءات كانت مصممة للحفاظ على البترول الروسي في السوق الدولية مع تقويض قدرة الكرملين على تمويل حربه في أوكرانيا، فقد أعادوا معًا رسم خريطة الطاقة العالمية، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

تقلصت تدفقات البترول الروسي إلى أوروبا، التي كانت في السابق أكبر سوق لصادراتها، بشكل كبير، وبدلا من ذلك تُشحن ملايين البراميل يوميًا من موانئ روسيا الغربية على بحر البلطيق والبحر الأسود، في رحلة غير مباشرة إلى مشترين جدد، خاصة في الهند والصين وتركيا.

ورغم أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي كان فعالاً في خنق معظم الإمدادات إلى الكتلة، أقر المسؤولون الغربيون بأنه بعد مرور 12 شهرا، لم يُبع أي من الخام الروسي المتدفق إلى المشترين الجدد بأقل من 60 دولارا للبرميل.

قال ماكسيميليان هيس، مؤسس مجموعة“إنميتينا” الاستشارية للمخاطر السياسية:“كان سقف الأسعار يعمل جيدًا في الربع الأول، ثم بدأت روسيا في إيجاد طرق للالتفاف عليه في الربع الثاني. أما في الربع الثالث كان سقف الأسعار على وشك الانتهاء، والآن في الربع الرابع نُفذ سقف الأسعار بالتأكيد”.

أصبح الانتهاك شبه العالمي لسقف الأسعار ممكنًا بسبب ضعف التنفيذ، لكن أيضًا بسبب نجاح روسيا في بناء شبكة من السفن لنقل بترولها، بعيدًا عن متناول مجموعة السبع.

قال جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون موارد الطاقة، في مقابلة مع“فاينانشيال تايمز” مؤخرًا:“سوق البترول الخام العالمية، التي أصبحت ذات كفاءة عالية ومتسقة عالميًا، تنقسم الآن إلى قسمين أساسيين، أحدهما هو أسطول الظل والآخر هو الأخيار”.

تشير تقديرات كلية كييف للاقتصاد، التي كانت تدرس التهرب من تحديد سقف للأسعار، إلى أن أكتوبر شهد بيع 99% من صادرات البترول الخام الروسي المنقولة بحراً بأسعار أعلى من 60 دولارا للبرميل.

ومن بين هذه الشحنات، شارك 71% من السفن ومقدمي الخدمات من خارج دول مجموعة السبع، ارتفاعًا من 20% فقط خلال أبريل 2022.

قامت شركة البيانات والتحليلات“كبلر” بتقسيم السفن الناقلة للبترول الروسي إلى ثلاث مجموعات رئيسية: السفن المملوكة لروسيا، وما يسمى بسفن“الأسطول الداكن” التي شاركت سابقاً في نقل البترول الخام الخاضع للعقوبات من فنزويلا أو إيران، وتجمع“الأسطول الرمادي” منذ الغزو.

كان الأسطول الرمادي يمثل أكثر من نصف صادرات البترول من غرب روسيا للمرة الأولى في نوفمبر، بحسب بيانات“كبلر”.

تستخدم سفن الأساطيل الرمادية والداكنة، والتي تسمى أحيانًا بشكل جماعي بـ”أسطول الظل”، هياكل ملكية غامضة، تُوجه عبر ولايات قضائية خارجية تتمتع بسرية قوية للشركات، لتعقيد إنفاذ العقوبات على المُلاك المستفيدين.

ظلت السفن المسجلة في اليونان ثاني أكبر شركات شحن للخام الروسي خلال نوفمبر، لكن 16 مليون برميل منها تضاءلت أمام 28 مليون برميل نقلتها ناقلات مسجلة عبر الإمارات و23 مليون برميل بواسطة سفن تديرها الصين وهونج كونج، حسب تحليل“فاينانشيال تايمز” لعناوين المراسلات المدرجة للسفن.

قال ماثيو رايت، المحلل لدى“كبلر”:“لم يواجه سقف الأسعار ضغطا كبيرا لأن الأسعار كانت منخفضة كفاية خلال النصف الأول من العام الحالي. لكن منذ الصيف، سمح لها الأسطول الرمادي الروسي بالاستمتاع بفوائد ارتفاع الأسعار العالمية... ما تفعله الولايات المتحدة للرد على هذه السفن هو أمر مجهول للغاية”.

وأوضح جيفري بيات، أن الحكومة الأمريكية تراقب أسطول الظل باهتمام، وتبحث عن طرق لجعله“أقل فعالية وأقل تشغيلية”.

فرضت واشنطن عقوبات مستهدفة في أكتوبر على شركتين، إحداهما مسجلة في تركيا والأخرى في الإمارات، في أول إجراء تنفيذي لها مرتبط بالقواعد، مضيفة أن كل شركة تمتلك سفينة استخدمت مقدمي خدمات مقرهم الولايات المتحدة أثناء شحن البترول الروسي الذي اُشترى بأسعار أعلى من سقف الأسعار.

ثمة تحدي يواجه الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى وهو عدم حاجة جزء كبير من نظام البترول الخام الجديد في روسيا إلى مقدمي خدمات غربيين.

قال بن كاهيل، زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولايات المتحدة، والذي درس عقوبات الطاقة التي يفرضها الغرب على موسكو، إن“روسيا نجحت بشكل كبير في بناء أسطولها الخاص وإيجاد تأمين بديل وبناء نظام بيئي من الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في نقل البترول الخام والمنتجات”.