ميراك تستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات لصالح المطورين خلال 2024 - جريدة البورصة

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أعلنت شركة“ميراك للاستشارات” إطلاق خطة توسعية خلال عام 2024 تستهدف من خلالها تحقيق 10 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية لصالح المطورين العقاريين التى تتولى تسويق مشروعاتهم.
وتستعد شركة“ميراك – Merak Real estate consultancy” للتوسع خلال 2024 عبر افتتاح أفرع جديدة والتعاقد على عدد أكبر من المشروعات منها مشروعات حصرية.
وتمتلك شركة“ميراك” فريق عمل من المسوقين ويضم فريقها من 120 إلى 150 موظفًا، وتعمل الشركة فى السوق المصرية منذ 5 سنوات ولديها أفرع بالسادس من أكتوبر والتجمع الخامس.
وتقدم“ميراك” خدمات الاستشارات العقارية لعملاءها حيث تساعدهم فى اختيار الوحدات التى تتناسب مع احتياجاتهم سواء السكنية أو الاستثمارية وكذلك نظم السداد المناسبة.
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