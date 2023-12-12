Tuesday, 12 December 2023 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميراك تستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات لصالح المطورين خلال 2024 - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “رادكس” تحصل على القرار الوزارى لمشروع“Ray Residence” “الإسكان” تطرح 1160 وحدة كاملة التشطيب في“العبور” و”أسيوط” الجديدتين مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع ملاك أراضى شركة“6 أكتوبر الزراعية”

أعلنت شركة“ميراك للاستشارات” إطلاق خطة توسعية خلال عام 2024 تستهدف من خلالها تحقيق 10 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية لصالح المطورين العقاريين التى تتولى تسويق مشروعاتهم.

وتستعد شركة“ميراك – Merak Real estate consultancy” للتوسع خلال 2024 عبر افتتاح أفرع جديدة والتعاقد على عدد أكبر من المشروعات منها مشروعات حصرية.

وتمتلك شركة“ميراك” فريق عمل من المسوقين ويضم فريقها من 120 إلى 150 موظفًا، وتعمل الشركة فى السوق المصرية منذ 5 سنوات ولديها أفرع بالسادس من أكتوبر والتجمع الخامس.

وتقدم“ميراك” خدمات الاستشارات العقارية لعملاءها حيث تساعدهم فى اختيار الوحدات التى تتناسب مع احتياجاتهم سواء السكنية أو الاستثمارية وكذلك نظم السداد المناسبة.

MENAFN12122023000202011048ID1107579762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث