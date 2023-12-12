إيكاو: حركة الطيران المدني ستستمر في النمو خلال 2024 - جريدة البورصة

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توقع سلفاتوري شيكيتانو، رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني“إيكاو”، أن يستمر معدل نمو حركة الطيران المدني عالمياً عند 4.5 و5% في عامي 2024 و2025 على التوالي، مشيراً إلى أن حركة الطيران خلال العام الجاري وصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة.
شيكيتانو أوضح في مقابلة مع“الشرق”، على هامش مؤتمر“كوب 28” المنعقد في دبي، أن هدف تقليص انبعاثات الكربون لقطاع الطيران، والذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي عند 5% بحلول 2030، ليس ملزماً لكل الدول بنفس النسبة، فالأمر يعود لظروف كل دولة، مضيفاً:“رغم ذلك، علينا التحرك معاً لتحقيق هذه النسبة في 2030، والوصول للحياد الصفري في قطاع الطيران المدني بحلول عام 2050”.
المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579761
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