إيكاو: حركة الطيران المدني ستستمر في النمو خلال 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالكرملين: علاقاتنا مع السعودية والإمارات في تطور مستمر رئيس“كوب 28”: بذلنا كل الجهود للوصول إلى اتفاق للحد من تداعيات تغير المناخ “الري”: إنفاق 10 مليارات دولار لرفع كفاءة استخدام المياه وإنتاج الغذاء

توقع سلفاتوري شيكيتانو، رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني“إيكاو”، أن يستمر معدل نمو حركة الطيران المدني عالمياً عند 4.5 و5% في عامي 2024 و2025 على التوالي، مشيراً إلى أن حركة الطيران خلال العام الجاري وصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة.

شيكيتانو أوضح في مقابلة مع“الشرق”، على هامش مؤتمر“كوب 28” المنعقد في دبي، أن هدف تقليص انبعاثات الكربون لقطاع الطيران، والذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي عند 5% بحلول 2030، ليس ملزماً لكل الدول بنفس النسبة، فالأمر يعود لظروف كل دولة، مضيفاً:“رغم ذلك، علينا التحرك معاً لتحقيق هذه النسبة في 2030، والوصول للحياد الصفري في قطاع الطيران المدني بحلول عام 2050”.

المصدر: