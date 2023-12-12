Tuesday, 12 December 2023 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيكاو: حركة الطيران المدني ستستمر في النمو خلال 2024 - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الكرملين: علاقاتنا مع السعودية والإمارات في تطور مستمر رئيس“كوب 28”: بذلنا كل الجهود للوصول إلى اتفاق للحد من تداعيات تغير المناخ “الري”: إنفاق 10 مليارات دولار لرفع كفاءة استخدام المياه وإنتاج الغذاء

توقع سلفاتوري شيكيتانو، رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني“إيكاو”، أن يستمر معدل نمو حركة الطيران المدني عالمياً عند 4.5 و5% في عامي 2024 و2025 على التوالي، مشيراً إلى أن حركة الطيران خلال العام الجاري وصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة.

شيكيتانو أوضح في مقابلة مع“الشرق”، على هامش مؤتمر“كوب 28” المنعقد في دبي، أن هدف تقليص انبعاثات الكربون لقطاع الطيران، والذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي عند 5% بحلول 2030، ليس ملزماً لكل الدول بنفس النسبة، فالأمر يعود لظروف كل دولة، مضيفاً:“رغم ذلك، علينا التحرك معاً لتحقيق هذه النسبة في 2030، والوصول للحياد الصفري في قطاع الطيران المدني بحلول عام 2050”.

المصدر:

MENAFN12122023000202011048ID1107579761

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث