ارتفاع إيجارات سوق السمك الحضارى يجبر 1/4 محاله على الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News) مهاب: سوق السمك الحضارى يتمتع بجودة منتجاته مقارنة بالمحلات الخارجية
تسبب تطوير سوق السمك الحضارى بمنطقة المنيب فى زيادة أسعار الإيجارات لمستوى أجبر 25 محلاً على الإغلاق.
قال محمد على، أقدم التجار فى السوق، إنَّ السوق به 100 محل تقريباً، ومع ارتفاع الإيجارات، أغلق ربعها تقريباً.
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أضاف أن الإيجار يتم تحديده على أساس المساحة ويتراوح إيجار الـ6 أمتار ما بين 6 و7 آلاف جنيه شهرياً بينما الـ4 أمتار ما بين 3 و4 آلاف جنيه شهرياً شاملاً التأمين والنظافة، وذلك مقابل مستويات ما بين 700 و900 جنيه شهرياً قبل التطوير. سوق السمك الحضارى يالمنيب
ذكر أن تطوير السوق أدى لتراجع مساحته وتقليصها؛ نظراً إلى وجود مساحات خاصة بالمحولات الكهربائية بجانب بناء فواصل لتقسيم المحلات، مشيراً إلى أنه فى حالة زيادة عدد رواد السوق يحدث تكدس.
قال أيمن فتحى، تاجر سمك، إنَّ الأسماك المجمدة يتم توريدها من سوق العبور، وإن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية الشهر الحالى.
وقالت ليلى مهاب، أحد المترددين على السوق، إنَّ الأسماك داخل السوق تتمتع بجودة مرتفعة مقارنة بالأسماك التى تباع بالمحلات الخارجية.
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