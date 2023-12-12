ارتفاع إيجارات سوق السمك الحضارى يجبر 1/4 محاله على الإغلاق

تسبب تطوير سوق السمك الحضارى بمنطقة المنيب فى زيادة أسعار الإيجارات لمستوى أجبر 25 محلاً على الإغلاق.

قال محمد على، أقدم التجار فى السوق، إنَّ السوق به 100 محل تقريباً، ومع ارتفاع الإيجارات، أغلق ربعها تقريباً.

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أضاف أن الإيجار يتم تحديده على أساس المساحة ويتراوح إيجار الـ6 أمتار ما بين 6 و7 آلاف جنيه شهرياً بينما الـ4 أمتار ما بين 3 و4 آلاف جنيه شهرياً شاملاً التأمين والنظافة، وذلك مقابل مستويات ما بين 700 و900 جنيه شهرياً قبل التطوير.

سوق السمك الحضارى يالمنيب

ذكر أن تطوير السوق أدى لتراجع مساحته وتقليصها؛ نظراً إلى وجود مساحات خاصة بالمحولات الكهربائية بجانب بناء فواصل لتقسيم المحلات، مشيراً إلى أنه فى حالة زيادة عدد رواد السوق يحدث تكدس.

قال أيمن فتحى، تاجر سمك، إنَّ الأسماك المجمدة يتم توريدها من سوق العبور، وإن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية الشهر الحالى.

وقالت ليلى مهاب، أحد المترددين على السوق، إنَّ الأسماك داخل السوق تتمتع بجودة مرتفعة مقارنة بالأسماك التى تباع بالمحلات الخارجية.