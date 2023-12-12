وزير الزراعة: برنامج التنمية الزراعية يتيح لمصر تمويلًا بما يعادل 3.7 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن برنامج التنمية الزراعية يتيح تمويل بالعملات المحلية والأجنبية بما يعادل 3.7 مليار جنيه للتنمية الزراعية في مصر من خلال قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة كافة القطاعات الزراعية، بالإضافة إلى المكونات الفنية للبرنامج.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة، اجتماع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة، والبنك التجاري الدولي بصفته البنك الوكيل للبرنامج للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية، وكذلك التحديات التي يواجهها.

وأشار القصير إلى أن البرنامج قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام من خلال تمويل أكثر من 23 ألف مشروع زراعي للأفراد والجمعيات استفاد منها اكثر من 417 ألف مستفيد بإجمالي قروض تجاوزت 10.5 مليار جنيه، مما وفر أكثر من مليون و200 ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال البنوك المشاركة.

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وقال القصير إن البرنامج مول الأبحاث التطبيقية الزراعية والحملات الإرشادية بما يقارب 170 مليون جنيه باعتبار البحوث الزراعية مكون هام ببرنامج التنمية الزراعية.

وأضاف أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة التمويل الأخضر المستدام من خلال برنامج التنمية الزراعية في سبتمبر 2022 بمبلغ مليار جنيه للنهوض بالأنشطة ذات الأولوية والتي حققت نجاحا ملحوظا، حيث تمت الموافقة على منح قروض ميسرة بما يقارب 800 مليون جنيه، حيث تم التركيز على المناطق الأكثر فقرا في الصعيد وإعطاء مميزات إضافية للمرأة تماشيا مع مبدأ تمكين المرأة والشمول المالي والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

وشدد الوزير على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.

حضر اللقاء، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولي، وعدد من مديري برنامج التنمية الزراعية.

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