تراجع أسعار الأعلاف والدواجن بعد النزول الأخير للدولار الموازى

أثرت أسعار الدولار بالسوق الموازي على قطاعى الأعلاف والدواجن على مدار الأيام الماضية.

قال المهندس محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن السوق الموازى تحكم فى العملية التسعيرية الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الحالية يشهد استقرارا نسبيا مما تسبب فى انخفاض أسعار الأعلاف.

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أوضح أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى والأوكرانى شهدا تراجعا بقيمة ألف جنيه خلال أسبوعين، وسجلت“البرازيلى والأرجنتينى” نحو 12.8 ألف جنيه بدلا من 13.8 ألف جنيه كما سجلت الأوكرانى 11.8 ألف جنيه بدلا من 12.8 ألف جنيه.

وأضاف رئيس المجموعة ل“البورصة”، أن خام فول الصويا انخفض بقيمة 4 آلاف جنيه للطن الواحد حيث سجلت (الصويا ال 44%) نحو 31 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 35 ألف بنفس المدة الزمنية السابقة، مؤكدا أن السوق يشهد استقرارا فى حجم الطلب رغم زيادة المعروض.

وخفضت شركة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية أسعارها بقيمة 500 جنيه لجميع الأصناف ليسجل سعر البادى سوبر 23% نحو 22.4 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 22.2 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 22.1 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 21.8 ألف جنيه وبياض 18% نحو 20.2 ألف جنيه.

وفى سياق متصل، قال المهندس عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن أسعار الأعلاف شهدت تراجعا جديدا بنحو 500 جنيه خلال أسبوع واحد حيث سجل متوسط سعر طن علف تسمين الدواجن مابين 22 ل 22.5 ألف جنيه للطن الواحد حسب الأسواق.

وأضاف أن انخفاض أسعار الأعلاف والخامات سيؤثر بدرجة كبيرة على أسعار الدواجن بالأسواق، متوقعا انخفاض أسعارها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أسعار الأعلاف فى الانخفاض.

لفت إلى أن شركات الأعلاف تخاطب الحكومة بالعمل على استقرار القطاع وضبط وتيرة دخول مدخلات الإنتاج لفترة طويلة، بما يسمح بعودة صغار المربين لمنظومة التربية وبالتالى زيادة الطلب على الأعلاف.

وطالب الدماصى بتوفير التمويلات اللازمة للمستوردين وشركات الأعلاف وقطاع الدواجن من أجل التوسع فى الاستثمارات خلال العام المقبل.

وأكد المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن هناك انخفاض ملحوظ فى أسعار دواجن التسمين بسعر يقل عن مبادرة مجلس الوزراء عند 65 جنيها للكيلو من أرض المزرعة حيث سجلت الدواجن أمس السبت من أرض المزرعة 61 جنيها فقط لتصل للمستهلك بنحو 70 جنيها للكيلو الواحد.

وأضاف أن انخفاض أسعار الصويا ساهمت فى انخفاض أسعار الدواجن لدخولها بنسبة 40% فى الأعلاف تامة الصنع.

أوضح أن أسعار بيض المائدة ما زالت مرتفعة بسبب أن التكلفة الإنتاجية للدواجن والبيض تزيد مع حلول فصل الشتاء بسبب التدفئة وارتفاع كميات النفوق، بجانب زيادة سعر خامات الأعلاف الفترة الماضية فى ظل زيادة سعر العملة الأجنبية بالسوق الموازى.

لفت إلى أن هناك بعض المستوردين قاموا بتدبير العملة الأجنبية من بعض البنوك المحلية لاستيراد خامات الأعلاف كالذرة والصويا ثم قاموا بتسعير هذه الخامات بعد الإفراج الجمركى عنها على أسعار السوق الموازى لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين والمربين والمزارع التى مازالت ملتزمة بمبادرة مجلس الوزراء.