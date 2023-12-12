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معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 36.4% خلال نوفمبر

12/12/2023 7:00:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 36.4% خلال شهر نوفمبر الماضي؛ مقابل 38.5% في أكتوبر 2023 .

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجهورية بلغ 191.8 نقطة بشهر نوفمبر.

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وأوضح الجهاز ، أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل 0.9% خلال شهر نوفمبر مقابل 1.2% في أكتوبر.

لماذا تراجع معدل التضخم السنوي؟

وأرجع الجهاز أسباب تراجع معدل التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، والفاكهة بنسبة -3.5%، والخضروات بنسبة -4.7%، وخدمات النقل بنسبة -2.3%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.3%.

وأضاف“بالرغم من تغير أسعار والحبوب والخبز بنسبة 5.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، والزيوت والدهون بنسبة 1.0%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 5.9%، والدخان بنسبة 11.7%، والأقمشة بنسبة 2.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.7%، والأحذية بنسبة 0.6%، وشراء المركبات بنسبة 1.2%، والكتاب المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.2%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، والصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.3%.

أسباب تراجع التضخم الشهري

وأرجع الجهاز أسباب ترجع التضخم الشهري إلى تغير سجل قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.1%، وتغير أسعار الحبوب والخبز بنسبة 5.2%، وارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.7%، وارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 1.0%، وارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.9%، وارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.8%.

المصدر:

MENAFN12122023000202011048ID1107579755

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