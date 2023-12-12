معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 36.4% خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 36.4% خلال شهر نوفمبر الماضي؛ مقابل 38.5% في أكتوبر 2023
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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجهورية بلغ 191.8 نقطة بشهر نوفمبر.
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وأوضح الجهاز ، أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل 0.9% خلال شهر نوفمبر مقابل 1.2% في أكتوبر. لماذا تراجع معدل التضخم السنوي؟
وأرجع الجهاز أسباب تراجع معدل التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، والفاكهة بنسبة -3.5%، والخضروات بنسبة -4.7%، وخدمات النقل بنسبة -2.3%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.3%.
وأضاف“بالرغم من تغير أسعار والحبوب والخبز بنسبة 5.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، والزيوت والدهون بنسبة 1.0%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 5.9%، والدخان بنسبة 11.7%، والأقمشة بنسبة 2.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.7%، والأحذية بنسبة 0.6%، وشراء المركبات بنسبة 1.2%، والكتاب المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.2%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، والصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.3%. أسباب تراجع التضخم الشهري
وأرجع الجهاز أسباب ترجع التضخم الشهري إلى تغير سجل قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.1%، وتغير أسعار الحبوب والخبز بنسبة 5.2%، وارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.7%، وارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 1.0%، وارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.9%، وارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.8%.
المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579755
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