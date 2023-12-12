الثلاثاء.. 4 وزراء يفتتحون معرض فوود أفريكا في دورته الـ8

MENAFN - Al-Borsa News) يفتتح علي المصيلحي وزير التموين، وكامل الوزير وزير النقل، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة، بعد غد الثلاثاء، فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات“فوود أفريكا”.

وتنظم المعرض شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترى دولى.

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وقالت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت، إن معرض فوود أفريكا سيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة آخرى تشمل معرض“باك بروسيس” للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة إلى جانب معرض“فريش أفريكا” المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض“تمور أفريكا” المتخصص فى قطاع التمور، الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك استراتيجى.

وأشارت إلى أن المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة بإجمالى 13 جناح دولى، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام.

ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث ستعقد 15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف واستعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين.