الثلاثاء.. 4 وزراء يفتتحون معرض فوود أفريكا في دورته الـ8

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يفتتح علي المصيلحي وزير التموين، وكامل الوزير وزير النقل، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة، بعد غد الثلاثاء، فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات“فوود أفريكا”.
وتنظم المعرض شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترى دولى.
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وقالت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت، إن معرض فوود أفريكا سيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة آخرى تشمل معرض“باك بروسيس” للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة إلى جانب معرض“فريش أفريكا” المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض“تمور أفريكا” المتخصص فى قطاع التمور، الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك استراتيجى.
وأشارت إلى أن المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة بإجمالى 13 جناح دولى، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام.
ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث ستعقد 15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف واستعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين.
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