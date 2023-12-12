16 مليون دولار تراجعًا فى صادرات الطباعة والتغليف أول 10 شهور

كشف رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف أن صادرات الطباعة والتغليف تراجعت بقيمة 16 مليون دولار خلال أول 10 شهور من العام الجارى لتسجل 895 مليون دولار مقابل 911 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضى.

أرجع نديم إلياس رئيس المجلس، انخفاض صادرات الطباعة والتغليف خلال تلك المدة بسبب الأحداث السياسية التى تشهدها بعض دول منطقة الشرق الأوسط كالسودان والحرب بين إسرائيل وفلسطين.

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ذكر أن السودان من الدول التى تصدرت قائمة صادرات الطباعة والتغليف بنحو 224 مليون دولار يليها ليبيا بنحو 122 مليون دولار ثم السعودية بقيمة 53 مليون دولار، وجاءت إيطاليا فى المرتبة الرابعة بقيمة 44 مليون دولار.

أشار إلى أن المجلس منذ 2021 وضع خطة لمضاعفة الصادرات لتتماشى مع رؤية الدولة، والمجلس تمكن من مضاعفة الصادرات من 578 مليون دولار خلال 2020 إلى 987.8 مليون دولار خلال 2021، ثم إلى 1.06 مليار دولار خلال 2022.

أرجع زيادة الصادرات خلال تلك السنوات إلى استقبال بعض دول الاتحاد الأوروبى لمنتجات القطاع بسبب غياب منتجات دول شرق آسيا مدفوعاً بارتفاع تكاليف الشحن.

أردف أن أسواق لإتحاد الأوروبى والدول العربية توجه له كتب الطباعة بينما السوق الأفريقى يستورد عبوات الكارتون والعبوات المرنة.

ذكر أن قطاع الطباعة والتغليف من القطاعات الهامة، لأنه يخدم جميع الصناعات مثل صناعات المواد الغذائية والدوائية حيث يتم تصنيعها من العبوات المرنه أو الكرتون المضلع وغير المضلع.

قال إلياس الذى يرأس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تضم 9 آلاف مصنع، أغلبها من فئة المصانع الصغيرة.

أشار إلى أن مصر تستورد ورق الكرافت ويستخدم فى أكياس الأسمنت، مضيفاً أن ورق الطباعة والكتابة يعتمد على مصنعى إدفو وقنا لتوفير الخامات.

لفت إلى أن حجم انتاج مصنع قنا يقدر بـ 80 ألف طن سنوياً، موضحاً أنه لا يكفى احتياجات السوق المحلى التى تستورد 5 أضعاف الإنتاج المحلي.

نوه إلى أن الإنتاج المحلى لورق الطباعة والكتابة يعتمد على مصاصة القصب، مضيفاً أنه ذا جودة فى عمليات التصنيع إلا أنه لا يعطى الجودة المطلوبة مقارنة بورق لب الأشجار الذى يستورد من الخارج.

ذكر أن سعر الورق المحلى يسجل 45500 جنيه بينما سعر الورق المستورد يصل إلى 50 ألف جنيه، والمتحكم الرئيسى فى سعر المستورد هو عامل العرض والطلب، ليس سعر الدولار بينما.

أشار إلى أن حجم إنتاج الأحبار يغطى السوق المحلى بنسبة 20%؛ لوجود مصنعاً واحد فقط، والقطاع يعتمد على نوعين من الأحبار هم حبر الفليكسو الذى يستخدم فى البلاستيك والمغلفات المرنة بينما الأحبار الزيتية تستخدم فى الكتب والأوراق.

تابع أن عدد العاملين بالقطاع يصل لـ 400 ألف عامل، وستوقع الغرفة بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة الألمانية وأكاديمية علام لتدريب 100 عامل العام المقبل

أكد أن انضمام الغرفة للمنظمة العالمية Wpo خلال منتصف هذا العام أدى إلى تشجيع شركات القطاع لإنتاج منتجات ذات جودة مرتفعة بالإضافة إلى الاستفادة من أهم ما توصل إليه العالم فى مجال التغليف.