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الدولار يتراجع إلى 49 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم

12/12/2023 7:00:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق الموازية ، إلى نحو 49 جنيهًا اليوم الأربعاء، مقارنة مع 49.3 جنيه فى تعاملات أمس، فى ظل تراجع الطلب نسبيًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وانخفضت أسعار العملات الأجنبية، ووصل سعر اليورو إلى 52.9 جنيهًا مقارنة مع 53.5 جنيه، وتراجع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى 61.8 جنيهًا مقارنة مع 62.2 جنيه.

موضوعات متعلقة التضخم الأساسى يتراجع إلى 34.6% فى نوفمبر على أساس سنوى “المصرى الخليجى” يسدد 77.25 مليون جنيه من قرض بنك الاستثمار الأوروبى 71 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال نوفمبر

وبالنسبة للعملات العربية، انخفض سعر الريال السعودى إلى 12.66 جنيه مقارنة مع 12.9 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى 13 جنيها مقارنة مع 13.1 جنيه.

ووصل سعر الدينار الكويتى إلى 159.43 جنيهًا مقارنة مع 160.5 جنيه، والريال العمانى إلى 128 جنيهًا مقارنة مع 128.9 جنيه، والدينار البحرينى إلى 130.7 جنيه، مقارنة مع 131.7 جنيه.

وقال الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الماضى، إن الشغل الشاغل للحكومة حاليًا، هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، وإن الحكومة تعمل على إنهاء فوضى سوق صرف العملات أمام الجنيه قريبًا، واصفًا أزمة الدولار فى مصر بـ“العابرة”، وستنتهى قريبا جدا.

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