المصرى الخليجى يسدد 77.25 مليون جنيه من قرض بنك الاستثمار الأوروبى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سدد البنك المصرى الخليجى نحو 77.25 مليون جنيه ما يعادل 2.5 مليون دولار من قرض بنك الاستثمار الأوروبى خلال الربع الثالث ليبلغ الرصيد القائدة 77.23 مليون جنيه مقابل 145.5 مليون جنيه فى يونيو 2023، بحسب القوائم المالية للبنك.
فيما استقر إجمالى الودائع المساندة بالبنك ليسجل 2.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023.
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وارتفع إجمالى أصول البنك إلى 97.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 86.7 مليار جنيه بنهاية 2022، ورفع البنك توظيفات أصوله فى القروض إلى 31.4 مليار جنيه مقابل 26.9 مليار جنيه.
وجاءت الزيادة مدعومة بارتفاع القروض المباشرة للشركات التى وصلت إلى 13.02 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه.
وتستحوذ القروض بالعملة الأجنبية على نحو 7.5 مليار جنيه من إجمالى محفظة القروض.
وتحسنت جودة الأصول للبنك إذ بلغت القروض غير المنتظمة نحو 4.33% من إجمالى محفظة القروض مقابل 4.55% بنهاية ديسمبر.
وزادت استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة إلى 400 مليون جنيه مقابل 355 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفع صافى أرباح البنك بمعدل 67% خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 1.046 مليار جنيه مقابل 624.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى، بحسب القوائم المالية للبنك.
وخلال الربع الثالث منفردًا نمت أرباح البنك 81%، إلى 389.21 مليون جنيه مقارنة مع 215.14 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
وارتفعت ضرائب الدخل بنحو 79%، بزيادة قدرها 138 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام، لتصل إلى 632.6 مليون جنيه مقابل 544.4 مليون جنيه، لكن معدل الضريبة الفعلى تراجع إلى 39.55% مقابل 39.48%.
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