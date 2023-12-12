المصرى الخليجى يسدد 77.25 مليون جنيه من قرض بنك الاستثمار الأوروبى

MENAFN - Al-Borsa News) سدد البنك المصرى الخليجى نحو 77.25 مليون جنيه ما يعادل 2.5 مليون دولار من قرض بنك الاستثمار الأوروبى خلال الربع الثالث ليبلغ الرصيد القائدة 77.23 مليون جنيه مقابل 145.5 مليون جنيه فى يونيو 2023، بحسب القوائم المالية للبنك.

فيما استقر إجمالى الودائع المساندة بالبنك ليسجل 2.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023.

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وارتفع إجمالى أصول البنك إلى 97.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 86.7 مليار جنيه بنهاية 2022، ورفع البنك توظيفات أصوله فى القروض إلى 31.4 مليار جنيه مقابل 26.9 مليار جنيه.

وجاءت الزيادة مدعومة بارتفاع القروض المباشرة للشركات التى وصلت إلى 13.02 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه.

وتستحوذ القروض بالعملة الأجنبية على نحو 7.5 مليار جنيه من إجمالى محفظة القروض.

وتحسنت جودة الأصول للبنك إذ بلغت القروض غير المنتظمة نحو 4.33% من إجمالى محفظة القروض مقابل 4.55% بنهاية ديسمبر.

وزادت استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة إلى 400 مليون جنيه مقابل 355 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع صافى أرباح البنك بمعدل 67% خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 1.046 مليار جنيه مقابل 624.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى، بحسب القوائم المالية للبنك.

وخلال الربع الثالث منفردًا نمت أرباح البنك 81%، إلى 389.21 مليون جنيه مقارنة مع 215.14 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفعت ضرائب الدخل بنحو 79%، بزيادة قدرها 138 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام، لتصل إلى 632.6 مليون جنيه مقابل 544.4 مليون جنيه، لكن معدل الضريبة الفعلى تراجع إلى 39.55% مقابل 39.48%.