إيزون إكسبرينس تستهدف 30 مليون دولار مبيعات خارجية بـ3 س

تستهدف شركة إيزون إكسبرينس لخدمات التعهيد تصدير نحو 70% من خدماتها إلى خارج السوق المصرى خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى حجم صادرات بنحو 30 مليون دولار.

وقالت أمانى ربيع، الرئيس التنفيذى للتطوير بالشركة فى مقابلة مع“البورصة”، إن حجم الصادرات حاليًا يمثل أقل من 10% من إجمالى مبيعات الشركة، ولكن الاستراتيجية الجديدة تركز على تقديم خدمات“إيزون إكسبرينس” إلى أسواق جديدة، بالتوافق مع استراتيجية الدولة نحو تحقيق نمو فى صادرات الخدمات التكنولوجية.

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وتسعى مصر للوصول بصادراتها الرقمية إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2026، ومنها خدمات التعهيد، مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام الماضى؛ بحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.

وتابعت ربيع، أن“إيزون إكسبرينس” تستهدف فتح أسواق جديدة فى أوروبا، خاصة ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، بجانب دول الخليج، مع التركيز على الإمارات.

وأكدت أن الشركة تتمتع بعدة ميزات تنافسية تمكنها من اجتذاب عملاء من عدة دول أجنبية، إذ إنها بالفعل تعمل فى 18 دولة إفريقية، بالإضافة إلى إنجلترا والهند، ما يمكنها من تقديم خدمات توسعية لأى عميل يرغب فى فتح أسواق جديدة.

وأضافت أن“إيزون إكسبرينس” تقدم خدمات متنوعة، يتم تخصيصها حسب نوع العميل ومتطلباته، على عكس الشركات كبيرة الحجم، التى تطبق نموذجاً واحدًا يسرى على كل العملاء، وبذلك تكون“إيزون” قريبة من العميل النهائى وقادرة على استيعاب احتياجاته.

وأشارت إلى الميزة التنافسية لمصر ككل، والتى تتمثل فى وجود كوادر بشرية تمتلك مهارات لغوية متنوعة، وتسعى لاستغلال ذلك فى جعل مصر مركزاً لأوروبا، بتطوير مهارات اللغات التى تلاقى أعلى طلب من الأسواق الخارجية، وهى الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، وبعض اللغات الأوروبية الأخرى.

وتابعت أن اللغة الألمانية تحظى بأولوية عن اللغة الفرنسية، لتواجد العديد من البلدان المجاورة التى تقدم خدمات باللغة الفرنسية، إلا أن الألمانية، والإنجليزية بمستوياتهما المختلفة، لهما فرص واعدة لزيادة القبول من الأسواق الأوروبية.

وتسعى“إيزون إكسبرينس” لزيادة حجم مبيعاتها إلى ما بين 45 مليوناً و50 مليون دولار، خلال السنوات الخمس القادمة، على أن تشكل المبيعات التصديرية نحو 30 مليون دولار من هذا المبلغ، وفقاً للاستراتيجية التى وضعتها الشركة بعد عملها لمدة عام واحد فى مصر.

وتستهدف الشركة تصدير نحو 2500 مقعد خلال السنوات القادمة، وتختلف التكلفة الاستثمارية حسب الأسواق التى تقدم فيها الخدمات، وحسب نوع الخدمة المقدمة ودرجة المهارات التى تحتاجها، وأكدت أن خدمات التعهيد لا تتوقف فقط على خدمة العملاء، وإنما تشمل خدمات محاسبية، وخدمات الموارد البشرية، وأحياناً أيضاً الخدمات الطبية، وقد تصل تكلفة المقعد الواحد فى الخدمات مرتفعة المهارة إلى نحو ألفى دولار شهرياً.

وأوضحت أن“إيزون إكسبرينس” خلال شهر نوفمبر الماضى وضعت استراتيجية متكاملة للوصول إلى المبلغ المستهدف، على أن تضخ مبالغ استثمارية على دفعات متفارقة، وفي الوقت الحالي يتم ضخ استثمار للمبنى الجديد للشركة.

وأشادت بصعود مصر ضمن المراكز الأربعة الأولى فى مؤشر التنافسية لخدمات التعهيد، حيث برزت أهميته فى جعل مصر على الخريطة بين الدول الأخرى، ويسر عمليات المفاوضات مع العملاء من الأسواق الخارجية، إذ أدركوا الميزات التنافسية التى يتمتع بها السوق المصرى من كوادر بشرية، وعمالة منخفصة التكلفة.

وترى أن خدمات التعهيد تقوم على محددات هى مدى توافر البنية التكنولوجية، وكذلك أسعار المقرات والأجور، وتسعى إلى إضافة مقر جديد فى إحدى المناطق الحرة مطلع العام المقبل.

وتنافس مصر، الهند فى خدمات التعهيد خلال السنوات الأخيرة، ويوجد مزايا كبيرة مع نمو حزم اللغات الأجنبية التى يتكلمها المصريون على خلاف الهند، ((فى مصر يوجد متحدثون بالإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية وكذلك اليابانية.. يمثل ذلك كفاءة كبيرة لخدمات التعهيد المصرية إلى جانب انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار))، وفقاً للرئيس التنفيذى للتطوير بالشركة.

وتمتلك“إيزون إكسبرينس” حتى الآن 3500 مقعد فى مصر، بالتوزيع على 4 مناطق مختلفة، ويعد الموقع الأهم هو موقع أسيوط، إذ يعزز من تواجدها فى الصعيد، وقدرة الشركة على إحداث فارق من خلال التنوع فى الكوادر البشرية، والخدمات التى تقدمها للمناطق الجغرافية المختلفة.

وكشفت أن الشركة تستهدف التوسع فى المزيد من مدن الصعيد، بالإضافة إلى استهدافها المدينة التكنولوجية فى السادات، وذلك حسب خطط الشركة الاستراتيجية للتوسع فى السوق المحلى، حيث تخدم الشركة حالياً نحو 500 مليون عميل، ويشمل هذا العدد العملاء النهائيين للشركات التى تتعامل معها ((إيزون)) لتقدم لها خدمات التعهيد.

وتستهدف“إيزون إكسبرينس” بصورة كبيرة القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، والخدمات المعتمدة على التواصل الدورى مع العملاء، مثل قطاع التجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة؛ حيث يمتلك العملاء العديد من التساؤلات والشكاوى، التى يمكن أن يتم الرد عليها من قبل المتعهدين.

وتابعت أن الشركات الناشئة تمثل شريحة مهمة من عملائها، لأنها عادة ما تستخدم خدمات التعهيد بدلاً من تعيين موظفين براتب ثابت، خاصة فى بداية عملياتها، لأن ذلك يقلل التكلفة النهائية على الشركة، كما تستهدف الشركة أيضاً المنصات الإعلامية الرقمية، بالإضافة إلى صناعة وصيانة السيارات، والبنوك، والأنشطة المالية غير المصرفية.

وتابعت أن الشركة تعتزم توفير خدمات جديدة خاصة بالقطاع المصرفى والقطاع المالى غير المصرفى، وتشمل هذه الخدمات عمليات تحصيل المديونات الرقمية، والتى تقوم فيها شركة التعهيد بتقديم خدمات استشارية، ووضع خطط مع العملاء لكيفية دفع الأقساط فى الوقت المحدد لها، وعلى عكس التحصيل عن طريق مكاتب التحصيل القانونية فى البنوك، والتى تكون فى مرحلة متأخرة من القسط.

وتعتمد هذه الخدمة على التحفيز الإيجابى للعميل، للدفع بدلاً من تقديم تحذيرات نهائية، وتتعهد ((إيزون)) للبنوك والشركات التى تتعامل معها، بمعاونتهم على تحصيل هذه المديونيات، مقابل الحصول على نسبة من المبلغ المتحصل، فقط بعد أن تتم عملية التحصيل بنجاح.

وأوضحت ربيع، أن الخدمة تقدمها“إيزون إكسبرينس” بالفعل فى جنوب أفريقيا، إذ يعد القطاع المالى التكنولوجى هناك متطوراً بدرجة كبيرة، لكنها ما زالت تحاول إدخال الخدمة فى مصر، وتواصلت بالفعل مع مجموعة من البنوك والشركات المالية غير المصرفية.

وأشادت بالبيئة التشريعية فى مصر فيما يتعلق بشركات التعهيد، إذ شهدت الفترة الأخيرة تطورات عديدة حدثت بالفعل، وأخرى قيد التشييد، إلا أن القانون المتعلق بحماية البيانات لا بد من صدوره إذ أكدت على أهمية إصدار اللائحة التشريعية له وبدء العمل بها.

وأشارت إلى أن القانون المتعلق بحماية البيانات لا يؤثر على العمليات المحلية، ولكن على عمليات التصدير بالقدر الأكبر، وخاصة التصدير إلى البلدان المتعنتة فى هذا النوع من القوانين، فعلى سبيل المثال دول أوروبا وخاصة ألمانيا تشدد على إجراءات حماية البيانات، بينما لا تشدد دول الخليج بنفس الدرجة.

وأوضحت أنه بالنسبة لمعدلات الضرائب، فهى تمثل ميزة تنافسة لمصر عن دول أوروبا، ولكن ما تحتاجه مصر هو وجود منطقة حرة للشركات لا تدفع فيها الضرائب لمدة خمس سنوات منذ تأسيسها، حيث قامت بعض دول شرق أوروبا بهذه التجربة، واستطاعت من خلالها اجتذاب العديد من المستثمرين الأجانب.

إيزون إكسبرينس

وكشفت أن“إيزون إكسبرينس” تعمل حالياً على إضافة خدمة“اعرف عميلك إلكترونيًا”، حيث تطبقها فى بلدان أخرى وتمتلك المعرفة التكنولوجية بكيفية تنفيذها، بجانب أن الخدمة ليست على درجة مرتفعة من التعقيد لتطبيقها.

أضافت أن الشركة تسعى لاستخدام خاصيات الذكاء الاصطناعى لتطوير جودة خدماتها من خلال توفير خاصيات مثل الرد التلقائى على الرسائل، وتحليل أصوات العملاء لمعرفة درجة الرضا عن الخدمات، وتعمل على تطويرها باللغات العربية، إذ تمثل التحدى الأكبر.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بإجراءات الأمن السيبرانى، فـ”إيزون إكسبرينس” تحرص على تطبيق جميع القواعد اللازمة، وأن نوعية الإجراءات تختلف حسب نوع العميل ومتطلباته، وأن شركات التعهيد تلتزم بمجموعة من التحوطات، بدءاً من عدم دخول أى فرد فى المبانى دون إثبات شخصية، بالإضافة إلى عدم التصوير فى بعض الأقسام، إلى التحوطات الأكثر تعقيداً.

وقالت إن التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية، أثرت بشكل إيجابى على“إيزون إكسبرينس”، إذ استطاعت أن تجذب عملاء من أسواق جديدة، وتحديداً منذ عامين اتجهت الشركات فى شرق أوروبا بالنظر إلى السوق المصرى، وإدارك ما يتمتع به من مهارات لغوية متنوعة.