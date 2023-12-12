ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“ميتا بلاتفورم” الأمريكية، بدء عملية التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على فيسبوك وماسنجر.
وذكرت شركة التواصل الاجتماعي – وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس – أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات ماسنجر، ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.
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وأوضحت أن برنامج ماسنجر كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام، مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، لكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي.
وأشارت الشركة إلى أن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين؛ حيث قامت منصة واتساب التابعة لشركة ميتا بتشفير الرسائل بالفعل.
المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579744
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