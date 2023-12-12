آى تى زين تستهدف تدشين بوابة للمدفوعات الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف“آى تى زين” متعددة الجنسيات، المتخصصة فى خدمات تطوير برامج السوفت وير والبنية الأساسية للشبكات والأمن السيبرانى، الربط بين التجار الإلكترونيين والبنوك ولعب دور الطرف الثالث لنقل الأموال بينها.

قال المهندس أحمد عمر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“آى تى زين” تستهدف إطلاق خدمات الربط بين التجار الإلكترونيين والبنوك من خلال بوابة مدفوعات، لخدمة الشرائح التى لا تمتلك مدفوعات إلكترونية.

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وأضاف عُمر لـ”البورصة”، أنه يجرى حاليا إبرام اتفاقيات مع 3 بنوك كمرحلة أولى لتقديم الخدمة من خلالهم للتجار المتعاونين معهم، هى البنك المصرى الخليجى، وبنك الإسكندرية والبنك الأهلى المصرى، وتسعى الشركة للتعاون مع أكبر عدد من بنوك السوق المحلى، لتسهيل الوصول لأكبر عدد من التجار.

وقال إنه من المُقرر إطلاق تلك الخدمة خلال العام المقبل، فور الحصول على رخصة الخدمة من خلال البنك الأهلى المصرى، وتستهدف الشركة فى البداية التعاون مع نحو 100 تاجر.

وتستهدف الشركة أيضًا، التوسع فى شرق وجنوب أفريقيا خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون مع حكوماتها أو شركاتها، كما أنه يجرى حاليًا التفاوض مع إحدى الجهات لبدء العمل فى السوق الليبى، إلى جانب تعميق التوسع فى أسواقها الخليجية الموجودة فيها بالفعل.

وأوضح عمر، أن من ضمن الخدمات التى تستهدف الشركة التوسع فيها داخل الأسواق الخليجية خاصة، هو توفير حلول رقمية وتكنولوجية مُدعمة بالذكاء الاصطناعى، نظرًا لتكلفته المرتفعة.

وتتعاون الشركة مع هيئة التنمية الصناعية بشأن دعم التحول الرقمى للمصانع، كما تتعاون مع جهات حكومية خليجية لرقمنة خدماتها.

ويصل عدد عملاء الشركة حاليًا، إلى نحو 50 عميلا فى مصر ودول الخليج، وهى من الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات.

وتتعاون الشركة مع القطاع المصرفى فى دول الخليج، لتقديم خدمات الحلول التكنولوجية والتحول الرقمى، ومن ضمن البنوك التى تعاونت معها الشركة، بنك قطر الوطنى القطرى، والبنك السعودى الفرنسى وبنك SAB فى المملكة العربية السعودية.

وتقدم الشركة حلولا إلكترونية للشركات، لدعم تحولها الرقمى وتقليص استخدام الأوراق فى أعمالها وتحويل مختلف تعاملاتها إلى إلكترونية.

وبالنسبة لتأثر الشركة بأزمة نقص العملة الأجنبية، قال إن الشركة تستفيد من حصيلتها التصديرية لتدبير احتياجاتها من الخدمات المستوردة، كما أن الحكومة تدعم الشركات العاملة فى مجالات الرقمنة والأمن السيبرانى، نظرًا لأهميتها وتأثيرها على القطاعات الأخرى.

وقال عمر، إن الشركة تعمل حاليًا على تحقيق المتطلبات الخاصة بـالحصول على شراكة شركتى“مايكروسوفت” و”أوركال”، إلى جانب التوسع فى شراكات مع كيانات كبرى متعددة الجنسيات فى مجالات السوفت وير والحلول الرقمية.