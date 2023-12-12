غرفة التطوير العقارى تستعرض خطة عملها خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) ناقشت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية أبرز ملامح خطتها الاستراتيجية للعام الجديد، كما استعرضت أبرز المساهمات والمكتسبات التى نجحت فى تحقيقها لصالح الشركات العقارية خلال 2023، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع أهمية الجهود التى قام بها مجلس الإدارة بقيادة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وإسهاماته الرئيسية فى تحقيق نجاحات قوية أفادت الشركات العقارية بالكامل، ودعمت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التى ظهرت خلال العام الماضي.

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وأشاروا إلى أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت على كيفية استكمال ما نجحت الغرفة فى تحقيقه خلال 2023، وآليات الاستفادة من التيسيرات الحكومية التى تم منحها للشركات العقارية، وكذلك مناقشة المطالب الجديدة التى تعزز مكتسبات القطاع العقاري، وتحافظ على استمرار عمل السوق بنفس القوة والنشاط.

وناقش أعضاء الغرفة أبرز الملفات التى سيتم التركيز عليها خلال العام الجديد، والتى ستضم عددًا من الملفات الحيوية التى تساهم فى تعزيز قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكدوا أن أولويات الغرفة وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى سيتم من خلالها تحديد المناطق التى تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوى وحقيقي، وتتوافر بها أيضا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبى هذا الطلب، وهو ما يوفر معلومات تبنى عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى أن وزارة الإسكان تركز حاليا على آليات توافر المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة فى المدن الجديدة، وهو ما يتلاقى مع رغبات الشركات العقارية بالحاجة لتوافر معلومات يتم الاعتماد عليها فى وضع خطط واستراتيجيات عمل.

وأكدوا على أهمية استمرار دراسة التحديات السوقية والرصد المستمر للعقبات التى تواجه الشركات العقارية، ومناقشتها وبحث الحلول المتاحة لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الرصد المستمر للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات، وبما يضمن استمرار عمل السوق العقارى بنفس الكفاءة.