مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع ملاك أراضى شركة 6 أكتوبر الزراعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أن آخر موعد لإنهاء إجراءات التعاقد للمتعاملين على الأراضى المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، هو يوم 31 مارس المقبل.
وأوضح الجهاز فى بيانه، أن عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عدولاً عن الطلبات المقدمة فى هذا الشأن، وتدخل تلك القطع ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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يأتى ذلك فى ضوء الإشارة إلى الإعلانات السابق نشرها، بشأن فتح باب التقدم للمتعاملين على الأراضى المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً.
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