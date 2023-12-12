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مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع ملاك أراضى شركة 6 أكتوبر الزراعية

12/12/2023 7:00:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أن آخر موعد لإنهاء إجراءات التعاقد للمتعاملين على الأراضى المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، هو يوم 31 مارس المقبل.

وأوضح الجهاز فى بيانه، أن عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عدولاً عن الطلبات المقدمة فى هذا الشأن، وتدخل تلك القطع ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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يأتى ذلك فى ضوء الإشارة إلى الإعلانات السابق نشرها، بشأن فتح باب التقدم للمتعاملين على الأراضى المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً.

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