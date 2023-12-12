الإسكان تطرح 1160 وحدة كاملة التشطيب في العبور وأسيوط الجديدتين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، عن طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.
وأوضح الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (–reservation).
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وأشار إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق من 17 من الشهر الجاري.
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