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الإسكان تطرح 1160 وحدة كاملة التشطيب في العبور وأسيوط الجديدتين

12/12/2023 7:00:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، عن طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

وأوضح الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (–reservation).

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وأشار إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق من 17 من الشهر الجاري.

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