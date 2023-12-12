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رادكس تحصل على القرار الوزارى لمشروع Ray Residence

12/12/2023 7:00:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “ميراك” تستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات لصالح المطورين خلال 2024 “الإسكان” تطرح 1160 وحدة كاملة التشطيب في“العبور” و”أسيوط” الجديدتين مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع ملاك أراضى شركة“6 أكتوبر الزراعية”

قال أحمد زغلول، الرئيس التنفيذى لشركة رادكس للاستثمار والتطوير العقارى، إن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع“Ray Residence” فى العاصمة الإدارية طبقًا للمخطط العام المعتمد سابقًا من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأضاف أن مشروع“Ray Residence” بنشاط سكنى عمرانى متكامل، ويلبى احتياجات سكانه بأسهل طريقة ممكنة، ويوفر لهم أكبر قدر من الخدمات من خلال تصميمات تدعم الاستدامة.

وقال أكرم الشيخ، نائب الرئيس التنفيذى لشركة“رادكس”، إن الشركة تقدمت للحصول على تصريح لبدء أعمال الحفر بالمشروع لسرعة البدء فى أعمال الإنشاءات للالتزام بالجدول الزمنى للمشروع.

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