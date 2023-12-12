رادكس تحصل على القرار الوزارى لمشروع Ray Residence

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قال أحمد زغلول، الرئيس التنفيذى لشركة رادكس للاستثمار والتطوير العقارى، إن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع“Ray Residence” فى العاصمة الإدارية طبقًا للمخطط العام المعتمد سابقًا من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وأضاف أن مشروع“Ray Residence” بنشاط سكنى عمرانى متكامل، ويلبى احتياجات سكانه بأسهل طريقة ممكنة، ويوفر لهم أكبر قدر من الخدمات من خلال تصميمات تدعم الاستدامة.
وقال أكرم الشيخ، نائب الرئيس التنفيذى لشركة“رادكس”، إن الشركة تقدمت للحصول على تصريح لبدء أعمال الحفر بالمشروع لسرعة البدء فى أعمال الإنشاءات للالتزام بالجدول الزمنى للمشروع.
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