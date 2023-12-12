الانتخابات الرئاسية.. رئيس الوزراء يدلي بصوته في لجنة بالعاصمة الإدارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، باللجنة رقم 18 الخاصة بالوافدين فى العاصمة الإدارية الجديدة.
ودعا رئيس الوزراء، كافة المواطنين المصريين لممارسة حقهم الانتخابي بصورة إيجابية وجدية، قائلا إن المصريين يجب أن يعبروا عن أنفسهم والتعبير عن هذا الحق الدستوري الذي كفله لنا الدستور.
موضوعات متعلقة
ما المقومات التى تجعل تحرير الجنيه المرتقب ناجحاً؟ 3 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار السكر للطن ((الكنانة- مفازا)) تستهدف إنتاج 700 طن زيت زيتون فى 3 سنوات
وأضاف رئيس الوزراء، أنه كلما شارك المواطنون المصريون بإيجابية كلما نقلنا صورة حضارية للدولة المصرية للعالم أجمع، وكذلك نثبت لأنفسنا أننا نمارس هذا الحق الدستوري الهام جدا.
رئيس الوزراء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وأشار إلى أنه حرص على ممارسة حقه الدستوري فى انتخابات الرئاسة القادمة فى الفترة من 2024 حتي العام 2030، معربا عن شعوره بالسعادة للإدلاء بصوته في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه يمارس هذا الحق الانتخابي من أحد اللجان الموجودة في العاصمة الإدارية.
وأوضح أنه للشعور بحجم الإنجاز الذي تحقق في العاصمة الإدارية بأياد مصرية؛ فإن هذا المكان منذ ست سنوات لم يكن أكثر من خرائط وكنا نبدأ وضع أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الحلم لمصر كلها، واليوم أصبح أمرا واقعا، ونتواجد حاليا في قلب أحد الأحياء السكنية ويتواجد حوالى الآن آلاف من المصريين يمارسون حقهم الانتخابي من خلال هذه اللجنة.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا المشهد هو عنوان مصر إذا كنا نتحدث عن مصر المستقبل وكيف يتم البناء لأبناءنا وأحفادنا مستقبل يبقي فى التاريخ نسطره بأيدينا وجهدنا في هذا الشأن.
كما ثمن رئيس الوزراء جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير كافة الإجراءات على مدار الـ 12 ساعة خلال اليوم لكل ما يخص عملية الانتخاب، لافتاً في هذا الصدد إلى تخصيص لجان للوافدين تسمح بممارسة الحق الدستوري لغير المتواجدين بمحل اقامتهم، كما توجه بالشكر لكل القضاة والمستشارين لأداء دورهم في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية لهذا الاستحقاق الوطني.
MENAFN12122023000202011048ID1107579735
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.