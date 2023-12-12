الانتخابات الرئاسية.. رئيس الوزراء يدلي بصوته في لجنة بالعاصمة الإدارية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، باللجنة رقم 18 الخاصة بالوافدين فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا رئيس الوزراء، كافة المواطنين المصريين لممارسة حقهم الانتخابي بصورة إيجابية وجدية، قائلا إن المصريين يجب أن يعبروا عن أنفسهم والتعبير عن هذا الحق الدستوري الذي كفله لنا الدستور.

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وأضاف رئيس الوزراء، أنه كلما شارك المواطنون المصريون بإيجابية كلما نقلنا صورة حضارية للدولة المصرية للعالم أجمع، وكذلك نثبت لأنفسنا أننا نمارس هذا الحق الدستوري الهام جدا.

رئيس الوزراء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أنه حرص على ممارسة حقه الدستوري فى انتخابات الرئاسة القادمة فى الفترة من 2024 حتي العام 2030، معربا عن شعوره بالسعادة للإدلاء بصوته في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه يمارس هذا الحق الانتخابي من أحد اللجان الموجودة في العاصمة الإدارية.

وأوضح أنه للشعور بحجم الإنجاز الذي تحقق في العاصمة الإدارية بأياد مصرية؛ فإن هذا المكان منذ ست سنوات لم يكن أكثر من خرائط وكنا نبدأ وضع أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الحلم لمصر كلها، واليوم أصبح أمرا واقعا، ونتواجد حاليا في قلب أحد الأحياء السكنية ويتواجد حوالى الآن آلاف من المصريين يمارسون حقهم الانتخابي من خلال هذه اللجنة.

كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا المشهد هو عنوان مصر إذا كنا نتحدث عن مصر المستقبل وكيف يتم البناء لأبناءنا وأحفادنا مستقبل يبقي فى التاريخ نسطره بأيدينا وجهدنا في هذا الشأن.

كما ثمن رئيس الوزراء جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير كافة الإجراءات على مدار الـ 12 ساعة خلال اليوم لكل ما يخص عملية الانتخاب، لافتاً في هذا الصدد إلى تخصيص لجان للوافدين تسمح بممارسة الحق الدستوري لغير المتواجدين بمحل اقامتهم، كما توجه بالشكر لكل القضاة والمستشارين لأداء دورهم في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية لهذا الاستحقاق الوطني.