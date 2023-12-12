تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر المركز الإعلامي لميناء دمياط أنه تم تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز – في بيان اليوم الأحد – أن الميناء استقبل السفينة (WADI ALKARNAK) التي ترفع علم مصر القادمة من رومانيا وعليها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
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وأضاف أن قطارًا غادر الميناء بحمولة إجمالية 1255 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، وقطارًا آخر بعد أن فرغ 50 حاوية متجه إلى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5165 شاحنة.
وتابع أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 131499 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 342520 طنًا، لافتة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32010 أطنان، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37245 طناً.
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