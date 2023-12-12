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تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط - جريدة البورصة

12/12/2023 7:00:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر المركز الإعلامي لميناء دمياط أنه تم تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز – في بيان اليوم الأحد – أن الميناء استقبل السفينة (WADI ALKARNAK) التي ترفع علم مصر القادمة من رومانيا وعليها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

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وأضاف أن قطارًا غادر الميناء بحمولة إجمالية 1255 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، وقطارًا آخر بعد أن فرغ 50 حاوية متجه إلى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5165 شاحنة.

وتابع أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 131499 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 342520 طنًا، لافتة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32010 أطنان، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37245 طناً.

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